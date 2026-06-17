Como funciona a câmera corporal dos árbitros da Copa?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo 2026 estreou o uso de câmeras corporais pelos árbitros das partidas. O dispositivo fica localizado na altura da orelha e proporciona aos espectadores uma visão semelhante à do juiz em lances importantes gols e defesas difíceis, por exemplo.

Imagens e áudio do jogo são gerados pelo dispositivo sem fio e podem ser usados em transmissões de televisão ao vivo. Análises de lances polêmicos, no pós-jogo, também contam com a tecnologia recém-implementada pela Fifa.

O sinal das câmeras corporais ainda fica disponível para o árbitro assistente de vídeo (VAR).

Mas existem restrições sobre o que pode ser compartilhado com os espectadores dos jogos. Agressões, faltas graves ou lesões precisam ser aprovadas por autoridades da Fifa e pela emissora detentora dos direitos de retransmissão, antes de virem a público.

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COMO A FIFA TESTOU AS CÂMERAS CORPORAIS?

A entidade máxima do futebol testou o recurso pela primeira vez no ano passado, durante a Copa do Mundo de Clubes, sediada nos Estados Unidos.

Antes disso, foram conduzidos testes offline com câmeras corporais na Copa Intercontinental de 2024, vencida pelo Real Madrid. As imagens geradas não puderam ser transmitidas em tempo real.

POR QUE A FIFA ADOTOU CÂMERAS CORPORAIS PARA ÁRBITROS?

A Fifa diz que o uso das câmeras corporais "visa ajudar o público a compreender a complexidade e a pressão envolvidas na tomada de decisão" de juízes de futebol. Ela ainda afirma que a medida pode melhorar o treinamento de árbitros e reduzir o abuso contra eles.

O QUE ACONTECE SE A CÂMERA CORPORAL APRESENTAR DEFEITO?

Qualquer falha técnica do dispositivo não leva à interrupção do jogo. A Fifa determina aos árbitros que reparos ou trocas de aparelho devem ser feitos nos intervalos previstos nas partidas isto é, nas pausas para hidratação ou ao término do primeiro tempo de jogo.