Como é o anel que a Fifa vai dar aos campeões da Copa do Mundo de 2026

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta quinta-feira (16) que os campeões da Copa do Mundo de 2026 receberão, pela primeira vez na história da competição, um anel comemorativo pela conquista. A novidade será inaugurada na final de domingo (19), quando Argentina e Espanha disputam o título no Estádio de Nova York-Nova Jersey.

O anel será um prêmio inédito da Copa do Mundo. Além do tradicional troféu e das medalhas de ouro, os jogadores da seleção campeã também receberão um anel personalizado. Segundo a Fifa, a iniciativa leva ao futebol uma tradição já consolidada em ligas esportivas dos Estados Unidos, como a NFL, a NBA e a MLB.

A peça terá elementos exclusivos do campeão. Um dos lados do anel exibirá o Troféu da Copa do Mundo da Fifa. O outro será personalizado para representar a identidade da seleção vencedora da edição de 2026. Cada unidade será confeccionada sob medida, numerada individualmente e acompanhada de um certificado de autenticidade.

A produção será limitada a 2.026 unidades. Desse total, apenas 30 anéis serão destinados aos integrantes da equipe campeã. As outras 1.996 peças serão colocadas à venda para torcedores de todo o mundo como produto oficial licenciado da Fifa.

A entrega acontecerá em duas etapas. Logo após a decisão, o capitão e o técnico da seleção vencedora receberão anéis provisórios durante as celebrações do título. Os 30 anéis definitivos serão personalizados posteriormente para cada integrante da equipe, permitindo um ajuste sob medida antes da entrega oficial.