Como academia fundada por rei ajudou na evolução do futebol do Marrocos

SÃO PAULOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sucesso de Marrocos não foi da noite para o dia, passou por um processo de desenvolvimento que contou até com a participação do rei.

Em 2010, o Rei Mohamed VI inaugurou uma academia de futebol com centro de pesquisa, e que virou referência para outros centros parecidos no país. Com seis campos principais, a estrutura de 9mil m² tem atuação esportiva e educacional com um olhar especialmente focado nas categorias de base. A sua fundação partiu de sucessivos fracassos do Marrocos no futebol, como a não classificação para Copas entre 2002 e 2014.

Essa academia ainda tem um trabalho que tem sido fundamental para os marroquinos, o de captar novos talentos internacionais para a seleção marroquina. É lá que são feitas as operações de procura destes atletas e assim, jogadores como Hakimi e Brahim Diaz foram convencidos a representar o Marrocos no futebol de seleções.

Na lista da Copa de 2026, 19 jogadores do Marrocos nasceram fora do país. O caso mais recente é de Ayyoub Bouaddi, jovem que foi capitão da seleção francesa sub-21 e neste ano, decidiu jogar pela seleção marroquina, sendo convocado para a Copa.

Estrutura escolar

A academia aceita jovens a partir dos 12 anos e para eles seguirem estudando, o complexo oferece dez salas de aula, com laboratórios de informática e uma grade curricular adaptada, com apoio do Ministério da Educação. O ensino é dividido em três níveis, sendo o primeiro com uma função maior de adaptação aos recém-chegados a nova rotina. Entre as disciplinas estão o ensino de idiomas além do árabe.

Os jovens talentos ainda tem a sua disposição: dormitórios, refeitórios, academias de ginástica e piscina. Além disso, eles tem acesso a estrutura médica com um centro médico com clínicas, fisioterapia e balneoterapia (banhos em águas termais ou minerais).

Expectativa virou realidade

O objetivo da academia tem sido alcançado. Em 2022, o Marrocos chegou a quarta colocação da Copa do Mundo do Qatar e nos últimos dois anos, duas conquistas mostraram que investir na base valeu muito a pena.

A seleção foi bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com a seleção sub-23 e em 2025, foi campeã do mundo sub-20. Em ambas as conquistas, haviam jogadores que passaram pela academia.

Entre os jogadores que passaram pela academia e foram convocados para a Copa estão: Aguerd (cortado por lesão), o goleiro Reda Tagnaouti e o meia Azzedine Ounahi.