Comissão técnica vê boa recuperação, e Salah deve reforçar Egito na 2ª fase

(UOL/FOLHAPRESS) - Diretor técnico da seleção egípcia, Ibrahim Hassan disse que há "grande probabilidade" de Salah jogar a segunda fase da Copa do Mundo, mesmo após se lesionar no último jogo da fase de grupos.

Salah teve uma lesão muscular na coxa diagnosticada. Ele precisou ser substituído no segundo tempo do empate com o Irã.

Dirigente disse que a recuperação de Salah é boa. O atacante tem até sexta-feira (3), dia do duelo contra a Austrália, para tratar a lesão.

"Mohamed Salah iniciou o tratamento e a reabilitação no mesmo dia da partida contra o Irã. Ele está em boas condições e progredindo bem, e há uma grande probabilidade de que ele esteja presente contra a Austrália Hassan", disse o diretor técnico do Egito.

A seleção do Egito joga o mata-mata da Copa pela primeira vez desde a criação da fase de grupos. Em 1990 e 2018, a equipe caiu na primeira fase. Por outro lado, em 1934, os africanos até disputaram um jogo de mata-mata, mas ainda não havia o sistema de grupos.

Os egípcios enfrentam a Austrália no At&T Stadium, em Arlington, nos EUA, às 15h (de Brasília) de sexta. Quem avançar, encara o vencedor de Argentina x Cabo Verde.