Começa a cerimônia de abertura da Copa 2026 no Canadá
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda abertura da Copa do Mundo começa no estádio de Toronto, no Canadá. O local foi decorado nas cores vermelho e branco, com uma bola dourada no palco por onde se apresentarão diversos artistas.
No início, uma menina recebe a bola dourada e artistas indígenas se apresentam no palco. Artistas falam sobre história de conexão e união.
Dançarinos rasgam a bola dourada do palco revelando a cantora canadense Alessia Cara, que apresenta as canções Wild Things e Fires em Toronto. Ao redor dela, artistas simulam o mar com bandeiras azuis e animais.
A cantora canadense Nora Fatehi, o DJ bengaleso-americano Sanjoy e o cantor francês de hip hop de origem marfinense Vegedream cantam Siir Siir, cântico de futebol marroquino que significa "Gol, gol". A letra da canção reflete sobre a disputa pelo título da Copa. "Muitos vão vir pra ocupar o lugar. Só pode ter um no topo". A bola de futebol do centro do palco é recomposta pelos bailarinos, que animam a plateia.
A cantora e compositora canadense Jessie Reyez e cantora palestina Elyanna cantam Illuminate. A música fala sobre manter o brilho na escuridão. "Estamos brilhando pra sempre, ilumine. Oh, você consegue ver nossas cores no escuro?". A fumaça vermelha e branca toma conta do estádio.