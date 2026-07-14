Com triunfo sobre a França, Espanha volta à final da Copa após 16 anos e tentará o bi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Espanha derrotou a França nesta terça-feira (14) por 2 a 0 e garantiu vaga na final da Copa do Mundo. A equipe comandada por Luis de la Fuente volta a disputar a decisão do torneio após 16 anos, desde a campanha que terminou com a conquista de seu primeiro -e até hoje único- título mundial.

A final de domingo (19) no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, às 16h, pode render aos espanhóis sua segunda taça. A equipe busca repetir a campanha realizada na África do Sul, em 2010.

Pela frente, a Fúria terá Inglaterra ou Argentina -que se enfrentam nesta quarta (15), também às 16h. Se os ingleses avançarem, será a reedição da final da Eurocopa de 2024, vencida pelos espanhóis por 2 a 1. Caso os sul-americanos confirmem a classificação, os europeus tentarão impedir a conquista do segundo título mundial consecutivo de Messi e, portanto, o tetra argentino.

Antes de 2010, a melhor campanha da Espanha havia sido em 1950, quando encerrou o torneio em quarto lugar.

Se o bicampeonato vier, os espanhóis igualam França e Uruguai em número de títulos mundiais, ficando atrás apenas do Brasil, penta, da Alemanha e da Itália, tetra, e da Argentina, tri.

A TRAJETÓRIA DA ESPANHA

As sete defesas de Vozinha, goleiro da estreante Cabo Verde, quebraram as expectativas de uma vitória fácil para os espanhóis no primeiro jogo deste Mundial. Os europeus mantiveram o histórico de estreias ruins em Copas -contando com esse resultado, são cinco vitórias, seis empates e seis derrotas.

Na segunda rodada, a Espanha goleou a Arábia Saudita por 4 a 0. Lamine Yamal abriu o placar ainda no primeiro tempo. Depois, marcaram Mikel Oyarzabal, duas vezes, e Hassan Tambakti, contra, após finalização de Marc Cucurella.

A seleção uruguaia foi a última adversária da Espanha na fase de grupos. Com falha do goleiro Muslera, que aceitou um chute de Álex Baena no fim do primeiro tempo, os espanhóis venceram por 1 a 0, confirmaram a liderança do Grupo H e garantiram a classificação para o mata-mata.

Na fase de 32 seleções, o time de Luis de la Fuente enfrentou a Áustria. Yamal bagunçou a defesa dos austríacos na vitória com gols marcados por Pedro Porro e Oyarzabal, duas vezes. Final: 3 a 0.

Contra Portugal, nas oitavas, uma reedição da mesma etapa do Mundial em 2010. O único gol espanhol foi marcado nos primeiros segundos dos acréscimos por Mikel Merino.

A Espanha chegou às quartas como única equipe a não sofrer gols na Copa. Na ocasião, desafiou a Bélgica, que perdeu Courtois, seu goleiro titular, por lesão durante a partida. Os espanhóis venceram por 2 a 1, com gols de Fabián Ruiz e Merino, e passaram pela terceira vez às semifinais do Mundial.

A FÚRIA NOS MUNDIAIS

A Espanha disputou sua primeira Copa do Mundo na Itália, em 1934, e estreou com vitória sobre o Brasil por 3 a 1. Nessa edição, empates após a prorrogação eram decididos em um jogo de desempate no dia seguinte. Os espanhóis voltaram a enfrentar os italianos depois do 1 a 1. Sem Zamora, goleiro lesionado no primeiro duelo, a Fúria perdeu por 1 a 0, gol de Giuseppe Meazza, e foi eliminada.

Em 1938, a Espanha não se classificou. As edições de 1942 e 1946 foram canceladas devido à Segunda Guerra Mundial.

De volta aos gramados em 1950, no Brasil, os espanhóis fizeram sua melhor campanha em Copas até então ao terminarem em quarto lugar. A seleção venceu os Estados Unidos por 3 a 1, o Chile por 2 a 0 e a Inglaterra por 1 a 0, liderando o grupo na primeira fase. Depois, empatou com o Uruguai, 2 a 2, e perdeu para o Brasil de goleada, por 6 a 1, e para a Suécia, por 3 a 1.

Nas duas edições seguintes, em 1954, na Suíça, e 1958, na Suécia, os espanhóis não se classificaram.

Em 1962, no Chile, a seleção espanhola não passou da fase de grupos. O time estreou com derrota por 1 a 0 para a Tchecoslováquia, venceu o México por 1 a 0 na segunda rodada e foi derrotado pelo Brasil, campeão da edição, por 2 a 1. Em terceiro lugar no grupo, não avançou às quartas de final.

Em 1966, na Inglaterra, a equipe europeia foi eliminada na mesma etapa. O primeiro jogo teve vitória argentina por 2 a 1. Os espanhóis venceram a Suíça por 2 a 1 na segunda rodada, mas foram superados pela Alemanha Ocidental por 2 a 1 na última partida.

A Espanha retornou ao Mundial após ficar fora das edições de 1970, no México, e 1974, na Alemanha Ocidental, mas voltou a ser eliminada na fase de grupos em 1978, na Argentina. A Fúria empatou com a Áustria, por 2 a 2, e com o Brasil, sem gols. Depois, venceu a Suécia por 1 a 0. Em terceiro lugar da chave, atrás da liderança das seleções austríaca e brasileira respectivamente, foi eliminada.

Como país-sede em 1982, a Espanha estreou empatando com Honduras por 1 a 1, venceu a Iugoslávia por 2 a 1 e perdeu para a Irlanda do Norte por 1 a 0. Nessa edição, os dois primeiros colocados de cada grupo disputavam uma segunda fase e somente o líder avançava às semifinais. A Fúria perdeu para a Alemanha Ocidental por 2 a 1 e empatou com a Inglaterra sem gols, sendo eliminada.

No México, em 1986, os espanhóis perderam para o Brasil por 1 a 0. Depois, tiveram vitórias sobre a Irlanda do Norte por 2 a 1 e Argélia por 3 a 0. Nas oitavas, golearam a Dinamarca por 5 a 1, com quatro gols de Emilio Butragueño. Nas quartas, empataram com a Bélgica por 1 a 1 e foram eliminados nos pênaltis.

Em 1990, na Itália, a seleção espanhola teve empate com Uruguai, sem gols, além de vitórias sobre a Coreia do Sul, por 3 a 1, e Bélgica, por 2 a 1. Na fase seguinte, nas oitavas, perdeu para Iugoslávia na prorrogação: 2 a 1.

No ciclo seguinte, nos Estados Unidos, em 1994, a Espanha empatou com a Coreia do Sul, 2 a 2, e com a Alemanha, no 1 a 1. Contra a Bolívia, a equipe marcou 3 a 1. Nas oitavas, derrotou a Suíça por 3 a 0, mas parou nas quartas, quando perdeu para a Itália por 2 a 1. Na ocasião, o espanhol Luis Enrique foi acertado no nariz por uma cotovelada do italiano Tassotti, depois suspenso por oito jogos.

Na França, em 1998, os espanhóis estrearam com derrota para a Nigéria por 3 a 2. Após empate com o Paraguai, sem gols, golearam a Bulgária por 6 a 1. Mesmo assim, o time hispânico ficou em terceiro lugar do grupo e foi eliminado.

Em 2002, na Coreia do Sul, os espanhóis venceram todos os jogos na primeira etapa. Os europeus bateram a Eslovênia por 3 a 1, o Paraguai com o mesmo placar e a África do Sul por 3 a 2. Nas oitavas, empataram com a Irlanda, 1 a 1, e avançaram nos pênaltis. Na sequência, nas quartas, sem gols, caíram para a Coreia do Sul nos pênaltis.

Em 2006, na Alemanha, a Fúria liderou o grupo com vitórias sobre a Ucrânia por 4 a 0, a Tunísia por 3 a 1 e a Arábia Saudita por 1 a 0. Nas oitavas, abriu o placar com David Villa, de pênalti, mas perdeu de virada para a França, que marcou com Ribéry, Vieira e Zidane.

Na África do Sul, em 2010, a Espanha estreou com derrota para a Suíça por 1 a 0, mas venceu Honduras por 2 a 0 e Chile por 2 a 1. No mata-mata, derrotou Portugal nas oitavas, Paraguai nas quartas e Alemanha na semi -todos com o placar de 1 a 0. Na final, enfrentou a Holanda e, na prorrogação, Andrés Iniesta marcou, dando o primeiro título de Copas ao país hispânico.

Em 2014, no Brasil, a equipe voltou a campo para defender o título, mas decepcionou e foi eliminada na fase de grupos. Na estreia, goleada da Holanda por 5 a 1. Depois, a derrota para o Chile por 2 a 0 eliminou a seleção espanhola de forma precoce. Na última etapa, venceu a Austrália por 3 a 0.

Nas edições seguintes, em 2018, na Rússia, e 2022, no Qatar, a Fúria chegou às oitavas e perdeu nos pênaltis.

Na primeira, empatou por 3 a 3 com Portugal, venceu o Irã por 1 a 0 e empatou por 2 a 2 com Marrocos. Por fim, caiu para a Rússia após empate de 1 a 1, com gol de Gerard Piqué, e derrota nos pênaltis.

Na segunda, goleou a Costa Rica por 7 a 0, com dois gols de Ferran Torres, na estreia. Depois, empatou por 1 a 1 com a Alemanha e perdeu para o Japão por 2 a 1. Na sequência, após um duelo sem gols contra Marrocos, foi eliminada nos pênaltis.

VEJA MARCAS DA ESPANHA NO TORNEIO

- 17 participações até 2026

- 1 título mundial: 2010

- 1 quarto lugar: 1950