Com 'sorte' e 'zagueiros altos', técnico da Turquia justifica derrota na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vincenzo Montella, da Turquia, elogiou a postura da equipe na estreia, apesar da derrota para a Austrália, que justificou como "falta de sorte".

O treinador citou o domínio da Turquia em grande parte da partida e lamentou que nenhum arremate da equipe tenha mexido no placar. Para Montella, isso mudaria a partida em qualquer momento.

Outro fator que influenciou diretamente no resultado, na opinião do técnico, foi a estatura dos jogadores da Austrália. Os australianos entraram em campo com três zagueiros com mais de 1,90m - Alessandro Circati (1,91m), Harry Souttar (1,98m) e Cameron Burgess (1,94m).

"Tudo deu errado para nós hoje e tudo deu certo para a Austrália. Isso é futebol. [...] Tivemos a bola a maior parte do tempo, mas o futebol não é uma conta precisa. Estivemos perto de marcar e sabemos como seria importante, mas foi difícil. Eles têm uma defesa muito boa, são muito altos - pode ser difícil competir com jogadores tão mais altos que nós", disse Montella.

O técnico italiano negou que os turcos tenham subestimado a Austrália. Segundo Montella, eles já esperavam um jogo baseado em contra-ataques, como aconteceu. "Mostramos espírito de equipe em campo, jogamos com garra. Se continuarmos assim, começaremos a obter os resultados que queremos. [...] Temos respeito pela Austrália. Esperávamos que eles jogassem desse jeito. Ninguém subestimou a Austrália, não na nossa equipe. Sabemos que isso é futebol."