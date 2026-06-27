Com show de trio, Senegal repete marca da Alemanha no 7 a 1 contra o Brasil
(UOL/FOLHAPRESS) - Senegal goleou o Iraque por 5 a 0 nesta sexta-feira (26), em Toronto, pela terceira rodada da Copa do Mundo e repetiu um feito histórico que ocorreu pela última vez na Copa de 2014.
Três senegaleses fizeram gols e deram assistências na partida desta sexta-feira (26), assim como ocorreu com três jogadores da Alemanha na vitória por 7 a 1 contra o Brasil na edição de doze anos atrás.
Ismaïla Sarr, Pape Gueye e Iliman Ndiaye marcaram um gol e deram uma assistência cada na vitória de Senegal contra o Iraque. De acordo com a Opta, companhia global especializada em dados e estatísticas esportivas, a última vez que isso ocorreu em uma Copa do Mundo foi na edição de 2014, realizada no Brasil.
O trio senegalês repetiu o feito dos alemães Toni Kroos, Sami Khedira e Thomas Müller na vitória da Alemanha por 7 a 1 contra o Brasil, na semifinal da Copa de 2014. Naquele dia, no Mineirão, Müller abriu o placar com assistência de Kroos e deu o passe para o sétimo gol do jogo, de Schurrle. Além da assistência para Müller, Kroos marcou um gol, o quarto da partida, após assistência de Khedira, que por sua vez marcou o quinto gol do jogo.
No duelo de Senegal, Ïsmaila Sarr fez o gol do 2 a 0 com assistência de Camara e deu o passe para Pape Gueye fazer o terceiro da partida. O próprio Gueye marcou mais um gol, dessa vez com passe de Ndiaye, e na reta final da partida retribuiu o favor, dando o passe para Ndiaye marcar o seu.
A goleada de Senegal também quebrou mais uma marca. Essa foi a primeira vez que uma seleção africana marcou cinco gols em uma partida da Copa do Mundo.