Com seis cartões vermelhos diretos, Copa de 2026 supera 2018 e 2022

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os árbitros da Copa do Mundo de 2026 já distribuíram seis cartões vermelhos, superando as expulsões diretas das edições de 2018 e 2022, mesmo com apenas 28 jogos disputados.

A vitória do Canadá por 6 a 0 na partida desta quinta-feira (18) foi marcada por duas expulsões do adversário, o Catar. A mais grave foi a de Assim Madibo, que recebeu vermelho após uma entrada violenta em Ismaël Koné, que fraturou a perna esquerda e está fora da Copa.

Homam Ahmed também foi expulso na mesma partida, em um lance perto da área. O cartão vermelho saiu quando o Canadá já vencia por 2 a 0.

No mesmo dia, Tarik Muharemovic levou vermelho e saiu do duelo entre Suíça e Bósnia e Herzegovina. O zagueiro foi punido ao impedir que Breel Embolo ficasse cara a cara com o goleiro na entrada da área.

Com as três expulsões de quinta, o Mundial de 2026 chegou a seis vermelhos diretos. A competição ainda terá mais 76 partidas até o fim, já que o torneio já realizou 28 jogos.

As outras três expulsões do Mundial aconteceram todas no mesmo jogo, na abertura do torneio. O brasileiro Wilton Pereira Sampaio expulsou três jogadores no jogo México e África do Sul: dois da África do Sul (Yaya Sithole aos 49' e Themba Zwane aos 83') e outro do México (César Montes aos 90+1').

COMPARAÇÃO COM OUTRAS COPAS

Com seis vermelhos, a Copa de 2026 já passou as edições de 2018 e 2022, com quatro expulsões cada. A Copa com mais cartões vermelhos na história foi a de 2006, com 28.

Na década passada, as Copas ainda registraram muitos cartões vermelhos. Em 2010 foram 17, e, em 2014, dez.