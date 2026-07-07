Com pênalti desperdiçado contra a Noruega, Bruno Guimarães tem maior alta de buscas na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pênalti perdido de Bruno Guimarães contra a Noruega na eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo neste domingo (5) fez do jogador aquele com maior crescimento de buscas no último mês em relação ao período anterior ao Mundial, mostram dados do Google Trends.

O jogador foi o primeiro jogador da seleção brasileira desde Zico, no Mundial de 1986, no México, a perder uma penalidade máxima em um jogo de Copa.

O árbitro americano Ismail Elfath precisou ser chamado ao monitor para rever o lance e marcar o pênalti claro aos 12 minutos do primeiro tempo, após Matheus Cunha driblar o zagueiro Kristoffer Ajer e sofrer a falta dentro da área.

Bruno Guimarães bateu mal, no canto esquerdo do goleiro, e Nyland fez a defesa.

Entre os questionamentos feitos por quem pesquisou o nome do jogador após a partida, estava quantos pênaltis o meio-campista havia batido ao longo da carreira.

Na temporada 2025/26 pelo Newcastle, da Inglaterra, foram duas cobranças, ambas convertidas.

Até então, Bruno Guimarães gerava interesse positivo, pois chegou a ser líder isolado de assistências na Copa, com quatro passes para gol. Ele participou de todos os cinco jogos da campanha brasileira no Mundial na América do Norte, com 419 minutos jogados e 86% de acerto na distribuição de passes.

Na sequência em crescimento de buscas aparecem os jogadores Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Douglas Santos.

Matheus Cunha fez dois gols na vitória contra o Haiti no dia 19 de junho, quando alcançou interesse máximo, e um contra a Escócia, ambos com placar finalizado em 3 a 0 para a seleção.

Cunha conquistou a posição de titular após substituir Lucas Paquetá na estreia contra Marrocos. Em campo, exerceu o papel de atacar e auxiliar na construção de jogadas e no esquema defensivo.

O interesse por Gabriel Martinelli veio pelo gol que garantiu a virada e a vitória contra o Japão por 2 a 1 na fase de 32 seleções, num passe recebido de Bruno Guimarães.

Titular em todos os jogos da Copa, Douglas Santos despertou atenção ao ser porta-voz do time nas entrevistas a jornalistas no decorrer da Copa e se manter titular ao longo da competição, totalizando 442 minutos jogados e 91% de acerto na distribuição de passes.

O lateral-esquerdo foi campeão olímpico em 2016 e permaneceu distante da seleção até passar a ser convocado para amistosos a partir de setembro por Carlo Ancelotti. Com 32 anos, ele faz parte do grupo que tem chance considerável de não jogar outra Copa.

Impulsionado pela torcida, Endrick, 19, mesmo sem fazer gols, teve o pico de interesse ao entrar em campo contra o Haiti. Entre as buscas mais recorrentes estavam as sobre o patrocínio do jogador.

Assim como Bruno Guimarães, Endrick não foi poupado dos memes por desperdiçar uma chance de gol contra a Noruega após receber um passe de Vinicius Junior. Na cara do goleiro Nyland, atrapalhou-se no domínio, adiantou demais a bola e, desequilibrado, finalizou para fora.

No decorrer da Copa, nenhum outro jogador despertou o mesmo interesse do que Neymar. O jogador de 34 anos foi ultrapassado apenas uma vez, por Endrick, no dia 19 de junho, na disputa contra o Haiti.

Em relação a Vinicius Junior, segundo nome em termos de volume de buscas, o interesse por Neymar foi 2,5 vezes maior ao longo do mês.

Em sua quarta e provável última Copa, o atacante do Santos passou a maior parte do torneio no banco de reservas, jogando apenas parte do segundo tempo contra a Escócia e contra a Noruega, contra quem marcou o gol de pênalti sofrido por Casemiro nos minutos finais da eliminação.