Com Palmeiras de férias, Leila vai ao México e aos EUA para Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do Palmeiras, Leila Pereira foi a Cidade do México para acompanhar a abertura da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (11). A dirigente também irá aos EUA.

O UOL apurou que a presidente alviverde ficará em território norte-americano até o final do mês, quando também terminam as férias do Palmeiras.

Leila publicou uma foto ao lado do marido, José Roberto Lamacchia, em suas redes sociais:

O elenco do clube ganhou três semanas de férias ao elenco durante a pausa para a Copa do Mundo, com reapresentação na Academia de Futebol prevista para o dia 21 de junho.

O primeiro compromisso do Palmeiras na volta do mundial acontece contra o Coritiba, no meio de semana do dia 22 de julho, pelo Brasileiro.