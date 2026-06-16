Com país fora da disputa, goleiro da Nigéria é eleito 'o mais bonito da Copa' por brasileiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro nigeriano Maduka Okoye, 26, nem precisou entrar em campo para virar assunto durante a Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, Canadá e México.

Embora a Nigéria não esteja disputando o torneio, o jogador da Udinese, da Itália, virou fenômeno entre os brasileiros e passou a ser chamado nas redes de "o goleiro mais bonito da Copa".

A repercussão ganhou força após uma publicação da página Africanize no Instagram exaltando Okoye. Nos comentários, nomes como Luana Piovani, Giovanna Fagundes, Paula Lima e Simony elogiaram o atleta.

A partir daí, o perfil do goleiro foi tomado por brasileiros, que inundaram suas fotos com mensagens em português, elogios e brincadeiras. O sucesso foi tamanho que o nome do nigeriano entrou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

"Descobri que a Nigéria nem está na Copa e mesmo assim já sou fã do goleiro", escreveu um usuário. "O verdadeiro campeão da beleza da Copa", brincou outro. Também não faltaram comentários afirmando que o arqueiro "venceu o torneio sem jogar um minuto sequer".

Nascido na Alemanha e filho de pai nigeriano e mãe alemã, Okoye defende a seleção da Nigéria desde 2019. Com 1,98 metro de altura, iniciou a carreira nas categorias de base do Borussia Mönchengladbach, passou pelo Sparta Rotterdam, da Holanda, e defende atualmente a Udinese, da série A italiana.