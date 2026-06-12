Com Neymar e Neuer, Panini lança pacote de atualização do álbum da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Panini anunciou um pacote de atualização com 120 figurinhas para o álbum da Copa. O kit está em fase de pré-venda no site oficial da fabricante.

O set inclui figurinhas de jogadores que foram convocados e não estavam no álbum originalmente. Estão entre eles nomes como Neymar (Brasil), Neuer (Alemanha) e Cubarsí (Espanha).

Outros três brasileiros aparecem na imagem de divulgação. São eles o goleiro Weverton, o lateral Alex Sandro e o atacante Igor Thiago. Na versão inicial do álbum, nomes como Bento, Rodrygo, João Pedro e Estêvão, que não foram convocados, estão presentes. O lateral Wesley, convocado e cortado por lesão, também está.

O kit com as 120 figurinhas custa R$ 119,90. O valor é basicamente o mesmo por figurinha comercializada nos pacotinhos normais neles, cada figurinha vale R$ 1.

A previsão de entrega do kit para os compradores na pré-venda está prevista para a segunda quinzena de julho, segundo a Panini.