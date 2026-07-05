Com muita chuva, jogo entre Inglaterra e México é adiado em uma hora
por Folhapress
Publicado em 05/07/2026 às 20:46
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O duelo entre Inglaterra e México, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, foi adiado para às 22h (de Brasília).
O jogo Inglaterra x México estava previsto para começar às 21h. Devido às fortes chuvas no Estádio Azteca, a partida foi adiada em 1 hora.
O adiamento foi anunciado nos alto falantes do estádio. A organização também pediu para as pessoas esperarem para entrar no estádio.