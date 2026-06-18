Com média de 3,12 gols na 1ª rodada, Copa mira maior marca em quase 70 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A primeira edição da Copa do Mundo com 48 seleções está deixando uma imagem positiva e pode ter a melhor média de gols em quase 70 anos.

Na primeira rodada do torneio, foram 75 bolas nas redes em 24 jogos, resultando em uma média de 3,12 por partida, trazendo uma perspectiva animadora para a sequência do evento nos Estados Unidos, México e Canadá.

Se os ataques continuarem no mesmo ritmo, a competição terá os melhores números desde o Mundial de 1958. Naquele ano do primeiro título do Brasil, a média final foi de 3,6 gols por jogo. Desde então, a melhor marca havia sido registrada na edição de 1970 (2,97), um número bem superior em relação à Copa do Catar de 2022 (2,68).

Das 24 partidas disputadas até o momento, 12 tiveram três ou mais gols marcados, transformando a rodada de abertura em um prato cheio para os amantes do futebol ofensivo. Até mesmo seleções menores puderam comemorar: República Democrática do Congo, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão marcaram pela primeira vez na história do evento.

A first-ever FIFA World Cup goal for Congo DR #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Ap2BYAyOoV

O PARADOXO DO 1 A 1 E O TROPEÇO DO BRASIL

Curiosamente, em meio ao retrospecto positivo de gols, o placar mais repetido da rodada foi o conservador 1 a 1, registrado em seis oportunidades. O resultado mais comum do torneio acabou atingindo diretamente a seleção brasileira, que empatou com Marrocos, mas agora poderá afiar seu ataque na próxima rodada diante do Haiti, time do Mundial com pior colocação no ranking da Fifa.

FESTA ALEMÃ NA ESTREIA

A grande responsável por inflar os números da rodada foi a tetracampeã mundial Alemanha. Os europeus aplicaram a maior goleada do torneio até aqui: um impiedoso placar de 7 a 1 sobre Curaçao, isolando-se como o melhor ataque da competição.

O Top 5 dos ataques:

Alemanha: 7 gols

Suécia: 5 gols

EUA, Inglaterra e Noruega: 4 gols

No outro lado da moeda, algumas fragilidades defensivas ficaram expostas logo cedo. Curaçao lidera o incômodo ranking das piores defesas com os sete gols sofridos, seguida de perto pela Tunísia (cinco), além de Paraguai, Croácia e Iraque, todos vazados quatro vezes na estreia.

O VEXAME ESPANHOL

Se a maioria das seleções teve motivos para comemorar, um grupo de oito equipes passou em branco e não conseguiu balançar as redes na estreia. O maior destaque negativo ficou por conta da badalada Espanha.

Cotada como uma das favoritas ao título mundial, a Fúria esbarrou em uma postura ultradefensiva e não encontrou caminhos para furar a retranca de Cabo Verde, amargando um frustrante 0 a 0 que acende o sinal de alerta na comissão técnica espanhola.

VELHOS E NOVOS ARTILHEIROS

A fome de gols da primeira rodada também consolidou o cartão de visitas dos grandes astros do planeta. O maior destaque individual foi Lionel Messi, que, com um hat-trick histórico na vitória da Argentina, assumiu a artilharia isolada da Copa do Mundo com 3 gols marcados.

A caça ao gênio portenho, no entanto, promete ser feroz durante a competição. Logo atrás do camisa 10, um pelotão de peso balançou as redes duas vezes na estreia e mandou um aviso claro de que vai brigar jogo a jogo pela Chuteira de Ouro. É o caso dos astros Kylian Mbappé (França), Harry Kane (Inglaterra), Erling Haaland (Noruega) e Kai Havertz (Alemanha). Além deles, completam a lista de vice-artilheiros as surpresas Elijah Just (Nova Zelândia), Folarin Balogun (EUA) e Yasin Ayari (Suécia), todos embalados para tentar desbancar os favoritos.