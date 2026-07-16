Com mais duas assistências, Messi assume a liderança da artilharia da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O craque argentino Lionel Messi não marcou gols, mas deu duas assistências na vitória de sua seleção por 2 a 1 sobre a Inglaterra, nesta quarta-feira (16), pelas semifinais da Copa do Mundo. Isso foi suficiente para fazer com que ele assumisse a liderança do quadro de artilheiros da competição.

Com 8 gols, assim como o francês Mbappé, Messi passou a somar 4 assistências no torneio, contra 3 do rival.

Assim, com a diferença mínima, os duelos da disputa do terceiro lugar, entre França e Inglaterra, e a finalíssima, entre Espanha e Argentina, decidirão aquele que levará para casa a Chuteira de Ouro do Mundial.

Em caso de empate em gols e assistências, ficará com a honraria o jogador que tiver menos minutos jogados na Copa. Atualmente, Mbappé leva vantagem neste quesito, com 666 minutos, contra 712 de Messi.

A disputa dos dois também é para o total de gols marcados em Copas do Mundo. Messi lidera com 21, um a mais que o francês.

O capitão argentino não marca há duas partidas, desde a virada sobre o Egito, nas oitavas de final, quando fez um dos gols na vitória por 3 a 2.

Já o camisa 10 francês fez um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre Marrocos, nas quartas de final, e passou em branco na semifinal perdida por 2 a 0 para a Espanha.

Além dos dois, Harry Kane e Jude Bellingham, da Inglaterra, com 6 gols cada, também se mantêm com chance, assim como o francês Dembélé e o espanhol Oyarzabal, ambos com 5 gols. Embora a tarefa seja mais difícil para esses.

Em terceiro da lista está o norueguês Haaland, com 7 gols, mas ele já foi eliminado.