Com liderança do Grupo A garantida, México enfrenta a desesperada República Tcheca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a liderança do Grupo A da Copa do Mundo garantida, o México enfrenta na noite desta segunda (24) a República Tcheca no Estádio Azteca, na Cidade do México.

As seleções chegam à partida em contextos diferentes. Enquanto os coanfitriões do Mundial já estão classificados e têm a liderança da chave assegurada, os europeus precisam vencer de qualquer forma para aumentarem suas chances ir ao mata-mata.

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Com duas vitórias em duas partidas (2 a 0 sobre a África do Sul e 1 a 0 sobre a Coreia do Sul) e o primeiro lugar do grupo assegurado porque venceu a Coreia do Sul, único adversário que poderia igualar seus seis pontos ganhos, e o primeiro critério de desempate é o confronto direto a seleção de Javier Aguirre deve ir a campo com mudanças.

O treinador já avisou que poupará o meio-campista Brian Gutiérrez, pendurado. Os cartões amarelos são zerados após a fase de grupos.

REPÚBLICA TCHECA X MÉXICO

quarta (24). às 22h, na Cidade do México

Também há uma discussão no país sobre a possível participação do goleiro Guillermo Ochoa na partida. Aos 40 anos, ele entraria em campo em seu sexto Mundial. O meia-atacante Alexis Vega classificou essa possibilidade como "fantástica", mas Aguirre não quis falar sobre o tema. "Não me perguntem sobre Ochoa", afirmou durante entrevista coletiva.

Já os tchecos, que perderam da Coreia do Sul por 2 a 1 e empataram com a África do Sul por 1 a 1, precisam da vitória. Assim iriam aos 4 pontos e teriam bas chances de se classificar, ainda que em terceiro, caso a Coreia do Sul vença sua partida contra a África do Sul, disputada no mesmo horário, em Monterrey.

Se África do Sul e República Tcheca vencerem, ambas chegam aos 4 pontos, deixando a Coreia com 3. Nesse caso, a ordem dos classificados da chave dependeria do saldo de gols, já que essas seleções empataram seu confronto direto. Os europeus entram na rodada com saldo de −1; os africanos, com −2.

Um empate com o México deixaria a República Tcheca com 2 pontos, o que pode ser suficiente para garantir o terceiro lugar (caso a África do Sul perca da Coreia do Sul), mas talvez insuficiente para a classificação, já que apenas os 8 melhores terceiros colocados dos 12 grupos da Copa vão à fase de 32.

COREIA SÓ PRECISA DE EMPATE PARA SE CLASSIFICAR

Para ir à próxima fase do Mundial, a Coreia do Sul só precisa empatar com a África do Sul. O resultado deixaria a seleção com 4 pontos, o suficiente para assegurar a segunda colocação na chave. Mesmo que a República Tcheca vença o México, os asiáticos levam vantagem no confronto direto.

Os africanos, por sua vez, podem se classificar com a vitória. Para isso, precisam que a República Tcheca não vença o México. Assim, iriam aos 4 pontos, ultrapassando a própria Coreia do Sul no confronto direto. Se empatarem, ainda podem ficar em terceiro (caso a República Tcheca perca).

Uma classificação para o mata-mata seria a primeira da história da África do Sul.

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ÁFRICA DO SUL X COREIA DO SUL

quarta (24), às 22h, em Monterrey

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