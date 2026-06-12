Com filhos de imigrantes e nascidos no exterior, EUA abrem Copa contra Paraguai

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Enquanto a política migratória dos Estados Unidos ocupa parte do debate em torno da Copa do Mundo de 2026, a seleção que estreia nesta quinta-feira (12) contra o Paraguai, em Los Angeles, reúne em seu elenco jogadores filhos de imigrantes, atletas que poderiam defender outros países e nomes nascidos fora do território americano.

A partida será disputada às 22h (horário de Brasília) no SoFi Stadium, inaugurado em 2020.

Os EUA têm endurecido fiscalizações e restringido o acesso até mesmo de pessoas envolvidas com a Copa do Mundo. A Fifa tem evitado comentar o tema.

Entre os convocados da seleção americana estão filhos de imigrantes. Cristian Roldan nasceu nos EUA, mas é filho de um imigrante guatemalteco e de uma mãe salvadorenha. Ricardo Pepi nasceu em uma família mexicana. Folarin Balogun é filho de nigerianos. Tim Weah tem pai liberiano e mãe jamaicana. Mark McKenzie é filho de jamaicano.

Parte deles também poderia defender outras seleções nacionais. Balogun era elegível por Inglaterra e Nigéria. Pepi poderia atuar pelo México. Weah tinha a possibilidade de representar França, Libéria ou Jamaica.

Há jogadores nascidos fora do país. Antonee Robinson nasceu na Inglaterra e tem ascendência jamaicana. Dest nasceu na Holanda. Tillman nasceu na Alemanha. Zendejas nasceu no México e mudou-se para os EUA ainda bebê.

Dentro de campo, os Estados Unidos iniciam sua segunda Copa do Mundo como país-sede. A equipe comandada por Mauricio Pochettino abre o Grupo D diante de um adversário que volta ao torneio após 16 anos.

O Paraguai desembarca nos EUA embalado pela recuperação construída sob o comando de Gustavo Alfaro. A seleção não disputava uma Copa desde 2010 e chegou a ver a classificação ameaçada durante as Eliminatórias, mas reagiu após a troca de treinador. O principal destaque é Julio Enciso, atacante do Strasbourg (França). O meio-campista Damián Bobadilla, do São Paulo, também está entre os nomes mais conhecidos do elenco.

O único jogo entre as duas seleções em Copas ocorreu em 1930: vitória dos EUA por 3 a 0, três gols de Bert Patenaude, o primeiro hat-trick na história do torneio.

ESTADOS UNIDOS X PARAGUAI

Grupo D | 12 de junho, às 22h

SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)

Na TV: Globo, getv (Globoplay), SporTV, SBT, CazéTV e NSports