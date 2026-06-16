Com estreia de Haaland em Copas, Noruega enfrenta o Iraque e sonha alto

(UOL/FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (16), as seleções de Iraque e Noruega estreiam na Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece no estádio de Boston, nos Estados Unidos, a partir das 19h (de Brasília), e é válido pelo grupo I - formado também por França e Senegal. O confronto terá transmissão exclusiva da CazéTV, pelo YouTube.

Confira três motivos para acompanhar Iraque x Noruega:

A PRIMEIRA VEZ DO COMETA

Erling Haaland vai para a sua primeira Copa do Mundo. A estreia do atacante de 25 anos no torneio é promessa de gol, já que foi o principal nome da seleção nas Eliminatórias, foram 16 gols em apenas 8 jogos.

A máquina norueguesa, inclusive, marcou mais vezes pela seleção do que jogou oficialmente: são 55 gols marcados em 50 partidas. O norueguês do Manchester City entra para brigar pela artilharia da Copa do Mundo.

NÃO É SÓ HAALAND E MAIS 10

A Noruega chega como uma potencial surpresa para a Copa. A seleção não jogava o Mundial desde 1998 e fez uma campanha invicta, com 100% de aproveitamento no grupo das Eliminatórias, deixando para trás inclusive a Itália.

Para surpreender, a Noruega não conta apenas com Haaland como destaque. O time tem outros jogadores importantes no cenário internacional: Ryerson (Borussia Dortmund), Schjelderup (Benfica), Oscar Bobb (Fulham e ex-City), Odegaard (Arsenal), Nusa (Leipzig) e Sorloth (Atlético de Madrid) integram também o time viking.

O RETORNO APÓS 40 ANOS

O Iraque está de volta à Copa do Mundo após 40 anos. A última vez que a seleção disputou a competição foi na edição de 1986, no México, quando encerrou sua participação com três derrotas no grupo que integrava Paraguai, Bélgica e a seleção dona da casa.

Curiosamente, o Iraque volta a Copa justamente em uma edição que tem o México como uma das sedes. Além disso, a seleção também joga nos Estados Unidos cinco anos após o país anfitrião retirar suas tropas do território iraquiano, em 2021, com o fim da ocupação americana no país.