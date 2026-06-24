Com dois de Vinícius Júnior, Brasil encerra o primeiro tempo contra a Escócia em 2 a 0
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro lance de perigo real, aos seis minutos, após uma saída errada de bola do goleiro escocês, Rayan roubou a bola dentro da área. Sem ninguém para proteger o gol, ele passou a bola para Vinícius Júnior, que mandou pra dentro sem chance de defesa. 1 a 0 para o Brasil!
Nos 15 minutos seguintes, o jogo ficou morno, com nenhuma das equipes produzindo lances de perigo. Mesmo assim, Vinícius Júnior roubou a bola do defensor escocês para marcar o segundo gol. A alegria, entretanto, durou pouco, pois o juiz marcou falta de Vini. O lance foi controverso e gerou dúvidas.
Aos 30 minutos, a Escócia conseguiu o seu segundo escanteio. Nem esse, nem o primeiro escanteio conseguiram trazer perigo ao gol brasileiro. Em seguida da cobrança, a bola foi chutada de longe para o terceiro escanteio. A torcida escocesa, mesmo em menor número, se anima a cada lance de perigo.
Em um contra ataque após roubada de bola, o Brasil conseguiu avançar pela ponta esquerda, mandando Rayan para perto da meta. Ele chutou de longe, mas a tentativa saiu por cima do gol.
Aos 41, nosso camisa 9, Matheus Cunha, tentou bater com efeito no canto esquerdo do goleiro. A bola foi pra fora, longe do gol.
No final do primeiro tempo, depois de um drible de Vinícius Júnior pela direita, o Brasil quase alcançou o segundo gol. Matheus Cunha ficou cara a cara com o goleiro, mas ele conseguiu mandar a bola para escanteio.
Já nos acréscimos, após cruzamento certeiro de Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, de novo, fez o gol para o Brasil, dessa vez de cabeça. Dois de Vini, 2 a 0 para o Brasil.