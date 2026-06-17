Com dois de Kane e Modric apático, Inglaterra supera Croácia em estreia na Copa
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inglaterra e Croácia precisaram esperar seis dias após o início da Copa do Mundo para finalmente entrar em campo, nesta quarta-feira (17), e confirmar por que esse era um dos confrontos mais esperados da primeira fase da competição.
No primeiro tempo, Harry Kane marcou duas vezes, chegou ao seu 10º gol em Copas, e a Croácia buscou o empate com belos gols de Baturina e Musa em um estádio AT&T lotado, em Dallas. Diante de 70.389 espectadores, a segunda etapa teve pressão dos ingleses, que marcaram com Bellingham e Rashford, e grande atuação do goleiro croata Livakovic. Vitória da Inglaterra por 4 a 2.
A partida de estreia do Grupo L prometia ter como destaque o embate entre os craques Luka Modric, croata que disputa seu quinto Mundial, provavelmente o último, e Kane, que fez uma última temporada espetacular pelo Bayern de Munique e agora é, ao lado de Gary Lineker, o maior artilheiro da Inglaterra em Mundiais.
Os dois foram protagonistas logo no início. Mas não como se esperava em relação a Modric. Após cobrança de escanteio para a Inglaterra e sobra de bola na entrada da área, o meia croata tentou afastar e acertou em cheio o atacante inglês Madueke. Pênalti para os ingleses aos 8min.
Harry Kane pegou a bola, bateu mal e parou na defesa de Livakovic. O centroavante se redimiu após revisão do VAR constatar que o goleiro havia se adiantado e o árbitro francês Clément Turpin mandar voltar a cobrança. Na segunda chance, Kane não desperdiçou e chutou forte no canto esquerdo para abrir o placar.
Com predomínio na posse de bola, os ingleses criaram mais pelos lados, com Madueke e Anthony Gordon, mas a defesa croata foi bem nos cortes.
O primeiro empate veio aos 36min, com assistência de um xará de Modric: o meia Luka Sucic avançou para dentro da área, limpou a jogada e rolou para trás para Baturina chutar forte em direção ao gol de Pickford, que chegou a tocar na bola antes de ela morrer na rede.
A Inglaterra reassumiu a frente do placar seis minutos depois. Em mais uma cobrança de escanteio de Declan Rice, Kane subiu sozinho na área para cabecear e vencer novamente Livakovic.
Ainda no primeiro tempo, jogada bem trabalhada coletivamente pelos croatas culminou na finalização de Musa, atacante de 28 anos do FC Dallas, igualando o marcador no último lance antes do intervalo.
A etapa final começou com domínio completo dos ingleses, que fizeram 3 a 2 com Bellingham aos 2min. O meia do Real Madrid recebeu lançamento de Elliot Anderson, correu pela direita e chutou cruzado.
Ele quase ampliou no lance seguinte após saída errada de Livakovic. O goleiro logo se redimiu com três grandes defesas em sequência.
A atuação apagada de Modric se encerrou aos 12min, quando foi substituído por Kovacic. O técnico Zlatko Dalic tentou reagir colocando em campo Pasalic, Matanovic, Vlasic e Kramaric, que tem três gols em Copas.
Os croatas chegaram algumas vezes ao ataque, obrigando Pickford a atuar. Mas o placar foi liquidado aos 41min por dois ingleses que também vieram do banco do alemão Thomas Tuchel. Saka passou para Rashford bater no canto e confirmar o quarto gol.
A atuação na estreia fez Kane se tornar o maior artilheiro da Inglaterra em Copas, com dez, ao lado de Gary Lineker, que brilhou na última edição realizada no México, em 1986.
Só em 2018, na Rússia, foram seis tentos do atacante do Bayern de Munique, que vem de uma temporada impressionante na Europa: anotou 61 gols e deu sete assistências em 51 partidas. Pela seleção, são agora 81 gols em 115 jogos.
Aos 32 anos, essa é sua terceira Copa. Na estreia, já assume a vice-artilharia da competição, empatado com nomes como Mbappé e Haaland, todos apenas atrás de Lionel Messi, que fez três dos quatro gols da Argentina na estreia contra a Argélia nesta terça (16).
Ainda nesta quarta, Gana e Panamá jogam às 20h no estádio BMO Field, em Toronto, pelo mesmo grupo.
Na próxima terça (23), a Inglaterra enfrenta Gana em Boston, às 17h, e a Croácia vai ao Canadá pegar o Panamá, às 20h.