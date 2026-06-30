Com defesa pouco vazada, Costa do Marfim enfrenta Noruega, que sofreu 7 gols

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Costa do Marfim e a Noruega definem nesta terça-feira (30), às 14h, quem enfrentará nas oitavas de final o Brasil.

O duelo opõe uma das piores defesas dos times classificadoss (Noruega, com 7 gols sofridos na fase de grupos) a uma das melhores (Costa do Marfim, com 2). Apesar disso, a partida deve ser uma das mais disputadas da fase de 32 seleções.

Na etapa de grupos, a Costa do Marfim ficou em segundo lugar no Grupo E, com seis pontos.

Confortável na segunda colocação do Grupo I, a Noruega usou o time reserva na última rodada da primeira fase para enfrentar a França, que não poupou nenhum titular e goleou os rivais por 4 a 1.

Contra a Costa do Marfim, a Noruega entra com o time completo, incluindo o artilheiro da equipe no torneio, Erling Haaland, com quatro gols.

O técnico norueguês, Stale Solbakken, defendeu sua decisão de escalar os reservas -só lamentou pelos torcedores, que tinham a expectativa de ver o ídolo Haaland atuar em Boston.

A esperança da Costa de Marfim está nos pés do jovem Yan Diomandé, de 19 anos. Eleito o melhor jogador da vitória por 1 a 0 de sua seleção contra o Equador, Diomandé defende o RB Leipzig (Alemanha) e negocia com o Paris Saint-Germain.

COSTA DO MARFIM x NORUEGA

Fase dos 32 | 30 de junho, às 14h

AT&T Stadium, em Arlington (EUA)

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