Com bons jogadores dos dois lados, Suíça é favorita para passar de fase contra a Argélia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suíça e Argélia farão um dos confrontos menos esperados da fase de 32 da Copa.

Os suíços, conhecidos por equipes organizadas e pouco empolgantes, chegam como favoritos pela combinação da solidez dos experientes Akanji, Freuler e Xhaka e da potência do jovem atacante Manzambi, uma das revelações até aqui.

Do outro lado, os argelinos estão rodeados de desconfiança diante dos resultados decepcionantes na fase de grupos. Eles só venceram a frágil Jordânia pelo placar curto de 2 a 1; antes, foram goleados em 3 a 0 pela Argentina e, na última rodada, levaram o empate da Áustria no último minuto de uma partida cheia de reviravoltas.

Assim, passaram na terceira colocação do Grupo J mesmo tendo um elenco discutivelmente mais talentoso que o dos austríacos, que ficaram na segunda posição.

Os africanos contam com a habilidade de Riyad Mahrez, atacante do Al-Ahli com passagem pelo Manchester City, e do meio-campista Ibrahim Maza, 20, do Bayer Leverkusen, outro jovem promissor que estará no confronto.

Mazadona, como é apelidado pelos torcedores, ainda não conseguiu se destacar no torneio, assim como sua equipe.

Até aqui, os argelinos não conseguiram transformar o talento individual em coletivo organizado. A equipe tem problemas defensivos: marcaram Messi muito mal na estreia e só conseguiram vencer a Jordânia com gols de bola parada, longe de ser a característica de seus jogadores.

Do outro lado, compensa o fato de que a boa campanha Suíça na fase de grupos foi construída sobre oponentes muito fracos: empate com o Qatar, goleada tardia sobre a Bósnia e vitória sobre o anfitrião Canadá.

Ainda assim, os suíços parecem ter uma equipe mais consistente. Sólidos na defesa, têm em Johan Manzambi a principal esperança no ataque. O talentoso meia do Freiburg, da Alemanha, não deve voltar para seu clube formador após o torneio. Com três gols, é o artilheiro da Suíça até aqui e tem transferência cotada para equipes de maior expressão na Europa, como o Newcastle.

O vencedor pega Colômbia ou Gana nas oitavas de final, às 17h da terça-feira (7).

SUÍÇA x ARGÉLIA

Fase de 32 | 3 de julho, à meia-noite

BC Place, em Vancouver (Canadá)

Na TV: CazéTV