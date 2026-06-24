Com Alemanha classificada, Costa do Marfim, Equador e Curaçao tentam ir ao mata-mata
RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A única certeza do Grupo E nesta Copa do Mundo atende pelo nome de Alemanha. Depois de vencer Curaçao por 7 a 1 na estreia e virar sobre a Costa do Marfim por 2 a 1 na segunda rodada, a formação europeia assegurou a liderança da chave. O restante do grupo chega à última rodada ainda sem definição.
Nesta quinta-feira (25), às 17h, a Alemanha enfrenta o Equador, enquanto Costa do Marfim e Curaçao jogam simultaneamente.
A Costa do Marfim aparece em segundo lugar, com três gols. Equador e Curaçao somam um ponto cada depois do empate sem gols na segunda rodada.
Entre os três concorrentes, a situação mais confortável é a dos marfinenses. Uma vitória garante a classificação. O empate também pode ser suficiente.
O Equador chega pressionado. A derrota para os marfinenses na primeira rodada reduziu a margem de erro. O time ainda foi parado pelo goleiro Eloy Room no empate contra Curaçao, que segue vivo na disputa. Para avançar, os caribenhos precisam vencer e torcer por derrota dos equatorianos.
Equador x Alemanha
Qui. (25), às 17h, no estádio MetLife (EUA). Na TV: CazéTV, Globo, SporTV e Ge TV (Globoplay)
Curaçao x Costa do Marfim
Qui. (25), às 17h, no Lincoln Financial Field (EUA). Na TV: CazéTV e SporTV2