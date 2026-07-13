Com 99% de ocupação, Copa bate recorde histórico e atrai 6,5 milhões de fãs

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo de 2026 chegou às semifinais com 100 jogos disputados em 16 estádios nos três países-sede (Estados Unidos, México e Canadá). A grande presença de torcedores e uma taxa de ocupação relevante indicam o sucesso da maior edição da história do torneio.

OS NÚMEROS DE PÚBLICO NA COPA

A atual edição alcançou a marca de 6,5 milhões de torcedores nos estádios. O número supera com folga o recorde histórico de 1994, também nos Estados Unidos, quando 3,5 milhões de pessoas acompanharam os 52 jogos da época, disputados por 24 equipes.

Em números absolutos, o recorde foi batido antes mesmo do fim da primeira fase. Isso já era esperado, já que, em 2026, são 48 seleções na disputa, jogando 104 partidas.

Em relação à média de público, a de 1994 foi de 68.991 torcedores. O número ainda é maior que a atual, que é de 65.274 pessoas por jogo.

Com relação à ocupação, o Mundial de 2026 apresenta até agora ocupação de 99% dos lugares dos estádios. Em 1994, esse número foi de 96%.

A abertura no estádio Azteca, no jogo entre México e África do Sul, é o maior público da edição, empatado com outros 4 jogos. Com as arquibancadas lotadas, foram 80.824 pessoas que acompanharam a vitória do time da casa por 2 a 0.

O jogo com menor público foi Gana x Panamá, no estádio de Toronto, no Canadá foram 42.942 torcedores presentes.

Além disso, ninguém jogou para mais gente nesta Copa do que a seleção inglesa. O English Team teve um total de 428.576 pessoas assistindo aos seus 6 jogos até aqui. Do lado oposto, a Coreia do Sul com 3 jogos (eliminada na fase de grupos) teve o menor número de torcedores totais nos estádios: 141.750 pessoas.

OS EXTREMOS ENTRE CANADÁ E MÉXICO

Nenhum estádio da Copa do Mundo teve uma taxa de ocupação mínima inferior a 99% (a menor foi o estádio de Guadalajara, no México, com 99,06%). Ao mesmo tempo, dois estádios tiveram a ocupação de 100% em todos os jogos (Cidade do México e Vancouver). Com isso, a grande maioria dos jogos atingiu a capacidade máxima de torcedores nas arquibancadas.

Dos 100 jogos disputados até as semifinais, apenas 34 não tiveram as arquibancadas lotadas  a grande maioria na fase de grupos. No mata-mata, apenas 5 partidas não tiveram o público máximo: África do Sul x Canadá, Alemanha x Paraguai, Costa do Marfim x Noruega, Austrália x Egito e França x Marrocos.

O estádio Azteca, na Cidade do México, foi o responsável por receber os 5 maiores públicos da Copa, nas 5 partidas que ocorreram lá. A marca não será batida nesta edição, já que o palco da abertura do Mundial 2026 não recebe mais nenhum jogo e tem a maior capacidade entre as sedes (80.824 pessoas).

No extremo oposto, o estádio de Toronto, no Canadá, foi o responsável por receber os 5 menores públicos da Copa. Isso porque ele tem a menor capacidade entre as sedes (43.036 pessoas). Além disso, em duas oportunidades o estádio não lotou: Gana x Panamá (o menor público de todo o Mundial) e Canadá x Bósnia.

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Os maiores públicos da Copa:

México x África do Sul - 80.824 - Cidade do México

Uzbequistão x Colômbia - 80.824 - Cidade do México

Tchéquia x México - 80.824 - Cidade do México

México x Equador - 80.824 - Cidade do México

México x Inglaterra - 80.824 - Cidade do México

Os menores públicos da Copa:

Gana x Panamá - 42.942 - Toronto

Canadá x Bósnia - 43.002 - Toronto

Alemanha x Costa do Marfim - 43.036 - Toronto

Panamá x Croácia - 43.036 - Toronto

Senegal x Iraque - 43.036 - Toronto