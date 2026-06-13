Com 2 gols de filho de imigrantes, EUA goleiam Paraguai por 4 a 1 na estreia na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durou sete minutos a esperança de vitória da torcida paraguaia no Estádio de Los Angeles, na noite desta sexta-feira (12).

Foi esse o tempo que demorou para os Estados Unidos abrirem o placar e iniciarem o atropelamento que terminou na vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai, na estreia do grupo D da Copa do Mundo.

E o nome do jogo foi justamente um jogador filho de imigrantes nigerianos, Balogun, que marcou duas vezes e assumiu a artilharia da competição.

A partida começou em alta voltagem, com as duas seleções partindo para o ataque com toques rápidos, e os Estados Unidos mostraram maior capacidade técnica que os rivais.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Logo aos 7min, Pulisic fez bela jogada pela esquerda, passando por dois jogadores. Depois, ele tocou na área para McKennie, que desviou de primeira para Balogun. O volante Bobadilla, que defende o São Paulo, tentou cortar, mas a bola acabou batendo nele e foi em direção ao gol, fazendo gol contra.

Os paraguaios ficaram atordoados com o gol e começaram a errar tudo o que tentavam. Os anfitriões aproveitaram para pressionar ainda mais, tentando ampliar o placar.

Aos 28min, Pulisic novamente fez bonita jogada pela esquerda e passou para Balogun ampliar o placar, mas o atacante estava impedido no início do lance.

Na jogada seguinte, porém, valeu. Mais uma vez, o camisa 10, apelidado de Capitão América pela torcida, passou por Cáceres e tocou no centro para Balogun. O camisa 20 completou de primeira e ampliou o marcador, para desespero dos paraguaios, que pouco ameaçaram o goleiro Freese.

Para finalizar o domínio americano no primeiro tempo, Balogun marcou o segundo dele e o terceiro de sua seleção aos 49min. Ele recebeu lançamento em velocidade, entrou na área, ganhou de Alderete na dividida, deu um corte em Gómez e finalizou de canhota no ângulo direito de Gill, marcando um golaço.

O segundo tempo começou novamente elétrico, desta vez com o Paraguai tentando ser mais incisivo no ataque. Os americanos, por outro lado, mantiveram sua postura ofensiva e criaram boas chances para ampliar o marcador.

Mas após os técnicos fazerem substituições, o jogo ficou mais aberto e o Paraguai aproveitou para diminuir o placar, com o brasileiro Maurício, naturalizado paraguaio. Aos 27min, Enciso tocou para dentro da área e Maurício chegou de frente para chutar cruzado, superando o goleiro Freese.

No restante do duelo, as duas equipes tiveram outras chances de alterar o placar, mas pararam nas defesas rivais quase até o apito final. Nos acréscimos, Reyna fez o quarto para os EUA.

As duas seleções voltam a campo na próxima sexta-feira (19). Os americanos encaram a Austrália às 16h, no Seattle Stadium, e o Paraguai enfrenta a Turquia à meia-noite (0h de sábado), no San Francisco Bay Area Stadium, em Santa Clara.

As outras seleções do grupo D, Austrália e Turquia, se enfrentam à 1h (de Brasília) da madrugada deste domingo (14), em Vancouver, no Canadá.

Antes do duelo, assim como ocorreu na Cidade do México, na quinta, e em Toronto, na tarde desta sexta, foi realizada uma cerimônia de abertura da Copa. Na primeira parte, houve um show de 15 minutos com a brasileira Anitta ao lado dos cantores Lisa e Rema. Depois, a popstar Katy Perry cantou "Wonder" ao lado do garoto norueguês Tius Luka.

Como o estádio fica perto de Hollywood, várias celebridades foram vistas nas arquibancadas, como os atores Tom Cruise e Sofia Vergara, o diretor George Lucas, o empresário Bill Gates e as cantoras que participaram da festa de abertura.

VAR AVISA E ÁRBITRO DÁ CARTÃO AMARELO POR SIMULAÇÃO DE FALTA

No início do segundo tempo, pela primeira vez nesta Copa, o VAR acionou o juiz para avisar da ocorrência de um lance de simulação de falta. O meia paraguaio Almirón foi até a linha de fundo e caiu, como se tivesse sido tocado por trás pelo zagueiro Ream.

Após a avaliação das imagens pelo VAR, o árbitro holandês Danny Desmond Makkelie aplicou o cartão amarelo a Almirón e usou o alto-falante do estádio para avisar a torcida da infração.