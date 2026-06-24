Colômbia supera goleiro da RD Congo, avança de fase e pressiona Portugal

(UOL/FOLHAPRESS) - Depois de muitas tentativas, a Colômbia conseguiu superar o inspirado goleiro Mpasi e venceu a RD Congo por 1 a 0, em Guadalajara, em jogo válido pela 2ª rodada do grupo K da Copa do Mundo. O resultado, além de classificar os colombianos para o mata-mata, também jogou pressão em Portugal para o confronto contra os próprios sul-americano na última rodada.

O gol da vitória da Colômbia foi marcado pelo lateral Daniel Muñoz, já aos 30 minutos da etapa final. Ele ainda contou com desvio na zaga para superar o goleiro Lionel Mpasi, que segurou o que pôde e saiu de campo com oito defesas.

Com a vitória, os colombianos retornam à liderança do grupo K, com 6 pontos, e garantem sua vaga no mata-mata. O resultado também pressiona Portugal que tem 4 pontos e, em caso de derrota na última rodada, pode cair para 3º lugar se a RD Congo golear o Uzbequistão  no momento, os portugueses têm +5 de saldo contra -1 dos africanos. Os congoleses seguem com 1 ponto, contra nenhum dos uzbeques.

A última rodada do grupo K acontece no sábado (27), com as duas partidas ao mesmo tempo, às 20h30 (de Brasília). A Colômbia brigará pela liderança da chave contra Portugal, em Miami, enquanto RD Congo lutará pela vaga de 3º lugar contra o Uzbequistão, em Atlanta.

COMO FICOU O GRUPO K

1. Colômbia: 6 pontos2. Portugal: 4 pontos3. RD Congo: 1 ponto4. Uzbequistão: 0 ponto

MPASI, O LIONEL DA RD CONGO

Depois das grandes atuações de Vozinha e Eloy Room, foi a vez de Lionel Mpasi brilhar contra uma das gigantes do futebol mundial. No jogo contra a Colômbia, o goleiro da RD Congo foi o destaque, realizando oito grandes defesas, mas não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 em gol que desviou na defesa e o tirou da jogada.

Embora seja homônimo de Messi, Lionel Mpasi não recebeu o nome como uma homenagem ao craque argentino. Nascido em 1994, na França, o arqueiro optou por defender a RD Congo devido à origem de seus pais. Durante sua formação, ele chegou a jogar nas categorias de base do PSG e da seleção francesa. Toda sua carreira como profissional também foi feita na França  atualmente, ele joga no Le Havre, da Ligue 1.

Mesmo com a derrota, a RD Congo ainda viva na disputa por uma vaga no mata-mata. Com um pontos, a seleção africana segue em 3º lugar no grupo K e terá uma "final" contra o Uzbequistão na última rodada  em caso de vitória, os congoleses podem avançar ao mata-mata como uma das melhores terceiras colocadas.

"TORCEDOR ESTÁTUA" PRESENTE

Entre os milhares de congoleses que estavam no Estádio Akron para a partida, um se destacou por ficar parado durante toda a partida. De pé em um banco e vestido com as cores da República Democrática do Congo, Michel Kuka Muladinga ficou durante os 90 minutos com o braço direito levantado e imóvel igual uma estátua.

A "estátua" de Muladinga é uma homenagem a um dos maiores nomes da história da RD Congo: Patrice Lumumba. Ele foi uma voz forte na luta do povo congolês pela independência, fundou o Movimento Nacional Congolês (MNC) e foi eleito primeiro-ministro em 1960, mesmo ano que a nação conseguiu a independência da Bélgica. Patrice Lumumba possui uma estátua em Kinshasa, capital da RD Congo, e que foi objeto de inspiração para o torcedor.

Embora a RD Congo tenha feito sua estreia na Copa na última quarta-feira (17), contra Portugal, este foi o primeiro jogo que Kuka Muladinga esteve presente. Devido ao surto de ebola no país africano antes da Copa, os países-sede do Mundial exigiram 21 dias de quarentena para qualquer pessoa que viesse da RD Congo, impossibilitando que o torcedor ilustre visse a estreia de sua seleção. Devido à alta repercussão de sua "estátua" Kuka Muladinga foi integrado à delegação da seleção congolesa e poderá estar na última partida da fase de grupos e em uma eventual classificação ao mata-mata.

COMO FOI O JOGO

A partida começou com uma blitz da Colômbia, que martelou no início e chegou a ter um gol anulado aos 5 minutos. No lance, Mojica acertou belo lançamento para Daniel Muñoz, que cabeceou e, no rebote, mandou para as redes  o lateral-direito colombiano, no entanto, estava em posição de impedimento por pouco. Além do gol anulado, a Colômbia ainda exigiu mais cinco ótimas defesas do inspirado goleiro Mpasi.

A pausa para hidratação mudou o ritmo do jogo, e a RD Congo conseguiu evitar as chegadas da Colômbia. Ainda que os Cafeteros seguissem com mais posse de bola, não levavam o mesmo perigo que antes. Já os congoleses tiveram suas duas principais oportunidades. Na primeira, o goleiro Camilo Vargas quase fez uma lambança com a bola nos pés e teve que mandar pela lateral. Na segunda, Bakambu não alcançou o cruzamento de Masuaku.

Na etapa final, a Colômbia novamente pressionou no início e parou mais vezes no goleiro Mpasi. Após cruzamento para a área, a bola passou pela defesa e sobrou para Luis Díaz que, cara a cara, viu o arqueiro congolês fazer um milagre com a perna esquerda  no rebote, Jhon Arias mandou para fora. Depois, Mpasi teve que se esticar para desviar cruzamento que chegaria em Daniel Muñoz.

Após as diversas tentativas durante o jogo, os colombianos conseguiram superar o goleiro Mpasi aos 30 minutos. Córdoba recebeu de Quintero, fez pivô e deixou a bola chegar em Daniel Muñoz, que bateu e contou com um desvio na zaga para balançar as redes. Depois do gol anotado, a Colômbia ficou mais leve no jogo e ainda teve dois gols de Luis Díaz anulados praticamente em sequência. Ainda antes do fim do jogo, Mpasi fez outroa ótima defesa em chute de Puerta. Já nos acréscimos, foi a vez de Camilo Vargas aparecer e salvar a Colômbia com duas boas defesas.

COLÔMBIA

Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Puerta; Jhon Arias (Richard Ríos), James Rodríguez (Quintero) e Luis Díaz; Luis Suárez (Córdoba). T.: Néstor Lorenzo.

RD CONGO

Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi e Masuaku (Joris Kayembe); Mukau (Sadiki), Moutoussamy (Mbuku) e Edo Kayembe (Pickel); Bakambu (Banza) e Wissa. T.: Sébastien Desabre.

Local: Estádio Akron, em Guadalajara (MEX)

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)Gols: Daniel Muñoz (30'/2ºT) (COL)

Cartões amarelos: Lucumí (COL); Pickel (RDC)