'Colocamos a Noruega no mapa': Haaland diz que se despede da Copa com orgulho

MIAMI, EUA (FOLHAPRESS) - O atacante Erling Haaland afirmou neste sábado (11) que a campanha histórica da Noruega na Copa do Mundo de 2026 permitiu colocar seu país "no mapa", apesar da eliminação após a derrota por 2 a 1 na prorrogação para a Inglaterra, nas quartas de final.

"Perdemos para a Inglaterra, mas demos muito trabalho", disse o atacante, que foi neutralizado pela defesa inglesa em Miami, onde encerrou sua participação em sua primeira Copa do Mundo com sete gols.

"Com algumas decisões diferentes, poderia ter sido outra coisa, mas, neste nível, são os pequenos detalhes que contam", acrescentou na zona mista.

Haaland destacou especialmente o impacto da campanha da seleção norueguesa, que chegou pela primeira vez às quartas de final de uma Copa do Mundo.

"As atuações são uma coisa, vencer o Brasil [nas oitavas de final] é outra, mas acho que a forma como colocamos a Noruega no mapa talvez seja o que mais me emociona", explicou o atacante do Manchester City.

"E espero que agora possamos construir algo para a Eurocopa e para as próximas Copas do Mundo, porque nossa geração é incrível", acrescentou.

O artilheiro também considerou que a trajetória de sua seleção marcará um antes e um depois.

"Acho que isso mudou a Noruega e também me mudou", insistiu.

O atacante revelou ainda que torcerá pela Inglaterra no restante do torneio.

"É claro que quero que a Inglaterra tenha sucesso. Acho que, quando era jovem, tive uma camisa da Inglaterra antes de ter uma da Noruega", comentou, entre sorrisos, o jogador nascido em Leeds, no Reino Unido.

Questionado sobre o desempenho de Jude Bellingham, autor de dois gols na vitória inglesa e seu ex-companheiro no Borussia Dortmund, Haaland não poupou elogios.

"Não me surpreende que ele tenha marcado dois gols hoje e jogado da forma como jogou. Às vezes, recebe críticas demais porque não marca gols suficientes ou por qualquer outro motivo. Para mim, é um dos melhores do mundo."