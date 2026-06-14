Coincidência entre Knicks campeão e Brasil na final empolga torcedores pelo hexa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma coincidência envolvendo o New York Knicks, campeão da NBA neste sábado (13), e a Copa do Mundo voltou a circular entre torcedores brasileiros. A equipe de Nova York derrotou o San Antonio Spurs por 94 a 90, fechando a série final da liga em 4 a 1.

A coincidência que alimenta a superstição é a de que as únicas vezes em que a equipe de Nova York chegou à decisão da NBA em ano de Copa terminaram com o Brasil campeão. Em 1970, ano do primeiro título dos Knicks, o Brasil sagrou-se tricampeão do mundo ao vencer a Itália por 4 a 1 na decisão, no México.

Em 1994, a equipe nova-iorquina também esteve na final, mas foi derrotada pelo Houston Rockets. No mesmo ano, a seleção brasileira acabou com um jejum de 24 anos sem títulos de Copa e venceu a Itália nos pênaltis, nos Estados Unidos.

O Knicks esteve em finais da NBA em nove oportunidades, vencendo em 1970, 1973 e agora em 2026. Torcedores mais supersticiosos passaram a associar o desempenho do time na NBA à expectativa pelo hexa em 2026.

A coincidência também é relacionada ao fato de a Copa de 2026 ter Estados Unidos e México entre as sedes, como ocorreu em 1970 e 1994. A competição deste ano também terá jogos no território norte-americano, onde o Knicks manda suas partidas.