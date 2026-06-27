Classificados, argentinos jogam contra Jordânia, eliminada, enquanto Áustria e Argélia brigam pelo 2º lugar
IRVING, EUA (FOLHAPRESS) - Classificada com antecedência ao mata-mata da Copa do Mundo, a Argentina deve poupar alguns de seus titulares para o duelo contra a Jordânia -já desclassificada-, pela terceira rodada da fase de grupos.
A atual campeã mundial garantiu seu lugar entre as 32 seleções que avançam aos jogos eliminatórios depois de vitórias sobre a Argélia, na estreia, por 3 a 0, e contra a Áustria, por 2 a 0. Os cinco gols da alviceleste foram marcados por Messi, artilheiro histórico do Mundial, com 18 gols em seis participações.
A primeira e a última colocada do Grupo J jogam neste sábado (27), às 23h, no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.
No mesmo horário, no Arrowhead, em Kansas City, Argélia e Áustria duelam para definir quem fica em segundo lugar na chave.
As duas seleções com chance de classificação terão jogo decisivo. Ambas chegam à terceira rodada com três pontos -os austríacos venceram a Jordânia por 3 a 1, e os argelinos, por 2 a 1. A seleção europeia está à frente pelo saldo de gols. Enquanto a Áustria garante o segundo lugar do grupo com empate, para a Argélia só a vitória interessa.
JORDÂNIA x ARGENTINA
Sáb. (27), às 23h, no AT&T Stadium (EUA)
Na TV: CazéTV
ARGÉLIA X ÁUSTRIA
Sáb. (27), às 23h, no GEHA Field at Arrowhead Stadium (EUA)
Na TV: CazéTV, Globo e Sportv