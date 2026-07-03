Chilavert responde ex-jogador francês e chama França de 'seleção da África'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-goleiro paraguaio Chilavert disse nesta quinta (2), que o Paraguai enfrentará uma seleção da África. A declaração foi feita em resposta ao francês Christophe Dugarry, que afirmou que a França irá humilhar a seleção paraguaia nas oitavas de final.

Dugarry declarou em programa que o Paraguai não será um adversário difícil para a França. O campeão do mundo em 1998 disse na rádio RMC Sport que a seleção paraguaia irá "levar uma surra" e ressaltou que os adversários são "incapazes" de atacar.

"Sinceramente, o Paraguai vai levar uma surra. Estou te dizendo: o Paraguai vai ser atropelado. Eles vão entrar em campo querendo apenas se defender, porque são incapazes... incapazes, repito duas vezes para deixar isso bem claro. Acho que a seleção francesa, mesmo encontrando alguma dificuldade no começo, vai conseguir vencer", disse Dugarry.

Chilavert repostou a fala do francês e respondeu. O ex-goleiro, que acumula polêmicas, como criticar o choro de Vini Jr. após insultos racistas em 2024 e dizer que "futebol é para homens", não deixou barato e, na resposta, falou sobre a origem africana de parte da seleção francesa.

"Christophe tem razão, no Mundial de 98 enfrentamos franceses e agora, o Paraguai irá enfrentar uma seleção da África", afirmou Chilavert, no Twitter.

Paraguai e França se enfrentaram em 1998. Na Copa realizada em solo francês, os dois times se enfrentaram pelas oitavas de final em uma partida pegada e decidida apenas no gol de ouro. A França venceu por 1 a 0.

Fala remontou a xenofobia sofrida pela seleção da França. A equipe francesa tem muitos jogadores descendentes de imigrantes africanos, como Mbappé, de pai camaronês e mãe argelina. Por isso, existe um discurso xenofóbico que diz que eles não são franceses. Porém, apenas Brice Samba, o goleiro reserva, nasceu fora, na RD Congo. Todos os 26 convocados são cidadãos franceses, conforme as leis do país.