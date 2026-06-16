Chegamos tranquilos e estamos em bom momento, afirma Scaloni sobre a Argentina antes da estreia

KANSAS CITY, EUA (FOLHAPRESS) - Atual detentora do título de campeã do mundo, a Argentina tem a difícil de missão de tentar repetir o feito a partir desta terça-feira (16), contra a Argélia, na Copa na América do Norte.

A última seleção que conseguiu emendar duas vitórias em sequência no torneio foi a brasileira, em 1958 e 1962, com Pelé e Garrincha.

Treinador da equipe, Lionel Scaloni procurou passar tranquilidade em relação ao primeiro jogo da alviceleste, em Kansas City, lembrando que há quatro anos, no Qatar, os argentinos iniciaram a trajetória rumo ao tricampeonato com uma inesperada derrota para a Arábia Saudita.

"Estamos tranquilos, seguros, é uma partida de futebol. Temos a experiência do último Mundial e sabemos que a primeira partida é fundamental, mas o torneio não termina no primeiro jogo", afirmou Scaloni durante entrevista nesta segunda-feira (15) no Arrowhead Stadium, palco da estreia da equipe.

O técnico disse que o goleiro Emiliano "Dibu" Martínez está recuperado de uma lesão no dedo da mão e poderá enfrentar a Argélia, assim como o craque Lionel Messi. "Todos querem ver Messi em campo, não apenas os argentinos, devido ao impacto que ele exerce sobre as pessoas."

"Ele passou por diferentes estágios de forma física, mas sempre esteve presente. É o efeito que ele causa em todos e, para mim, isso sempre será assim. Não vejo nada de negativo em tê-lo em campo", afirmou Scaloni. "Para nós, isso sempre foi fundamental e agora será ainda mais. E ele está bem", acrescentou.

Durante a concorrida entrevista, com centenas de jornalistas de diferentes países, Scaloni se emocionou ao ser surpreendido com a presença na plateia do ex-atacante Martín Palermo, com quem atuou no Estudiantes na década de 1990.

"Vivemos muitas coisas juntos. Me emociona de verdade. Particularmente, se portou muito bem comigo. Vivi uma época muito bonita no Estudiantes, mas antes fiquei meses sem jogar. Ele me abriu as portas com a sua alegria. É um amigo do futebol. É muito bonito vê-lo aqui", afirmou.

Após a estreia, a seleção argentina segue para Dallas, onde enfrenta Áustria e Jordânia, nos dias 22 e 27, respectivamente.