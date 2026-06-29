'Chegamos no mata-mata bem confiantes', diz Marquinhos sobre Brasil x Japão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Na chegada ao estádio em Houston (EUA), o capitão da seleção brasileira, Marquinhos, afirmou que a equipe chega "bem confiante" para o jogo contra o Japão, às 14h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo, que marca a etapa de "mata-mata" da competição.

"Temos que confiar no nosso futebol, na nossa qualidade. Com certeza, vamos fazer tudo que tiver que fazer dentro de campo. Acho que a gente vem crescendo nos últimos jogos, então chegamos num momento de mata-mata bem confiantes. É isso que temos que levar para esse jogo, sabemos que será um jogo difícil, a equipe japonesa é muito qualificada, mas estamos preparados, prontos. Sabemos os pontos fortes, os fracos, vamos explorar o que temos de melhor na nossa estratégia que o professor passou", disse Marquinhos, à Cazé TV.