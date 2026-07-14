CBF traça plano para adotar novas regras da Copa no Brasileiro já em 2026

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF terá uma reunião com os clubes em agosto para discutir a implementação das novas regras do futebol no Brasileirão 2026.

Mesmo com a competição em curso, a entidade decidiu aplicar os mesmos tópicos que a Fifa adotou na Copa do Mundo. Mas quer debater com os clubes antes a respeito do assunto, em mais uma reunião com os 40 representantes das Séries A e B.

A reportagem apurou que a CBF vai disponibilizar os instrutores de arbitragem para treinar os times sobre as novas regras, a exemplo do que fez na seleção brasileira antes da Copa do Mundo.

O foco será os participantes do playoff da Sul-Americana e, depois, quem estiver no mata-mata da Libertadores.

É que a Conmebol já anunciou que as novas regras serão adotadas de imediato, após a Copa. E já tem jogo da Sul-Americana na semana que vem, envolvendo Santos, Vasco, Red Bull Bragantino e Grêmio.

Os jogos de ida das oitavas da Libertadores, por sua vez, estão previstos para os dias 11, 12 e 13 de agosto.

Como haverá esse hiato gerado pela preparação e debate com os clubes, os jogadores precisarão mudar a chave dependendo da partida. No âmbito das competições internacionais, com as regras novas. No Brasileirão, partidas com o modelo "antigo", até que se tenha a reunião com os clubes.

Por regra, a CBF não precisaria colocar as novas regras em vigor no Brasileirão 2026. Só a partir do início da próxima edição. Mas vai aproveitar essa janela para também reforçar um debate mais amplo sobre um dos itens discutidos no âmbito da nova liga única: tempo de bola rolando.

A entidade contratou a empresa Opta para fazer relatórios que embasem as discussões com os clubes. E a ideia no encontro de agosto é já trazer informações referentes à Copa do Mundo e o impacto das novas medidas da Fifa no tempo de bola rolando.

A falta de fluidez do jogo no Brasil foi um dos pontos de melhora identificados no início do debate sobre o produto Brasileirão.

Em relação aos árbitros, a CBF já iniciou a instrução sobre as novas regras. Na semana passada, fez uma imersão com os árbitros centrais do quadro PRO (e mais três convidados) na Espanha. Nesta semana, o foco será os assistentes e quem atua como VAR, até porque o quadro brasileiro da Fifa precisa ser atualizado a tempo das escalas da Conmebol.