CBF sai em defesa de Claus após árbitro brasileiro ser atacado por Trump

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF saiu em defesa do árbitro Raphael Claus, criticado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a reboque da polêmica envolvendo o cartão vermelho aplicado ao atacante Florian Balogun.

Trump disse que Claus é "suspeito", a reboque de declarações apoiando o comitê disciplinar da Fifa por anular a suspensão automática que deixaria Balogun fora do duelo desta segunda-feira (6), contra a Bélgica, pelas oitavas de final da Copa. Trump, inclusive, admitiu que ligou para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pedindo que o atacante da seleção da casa pudesse jogar.

"A CBF refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade de Raphael Claus", rebateu a CBF, em posicionamento feito nesta segunda-feira.

O QUE DISSE A CBF

Raphael Claus integra o quadro de árbitros profissionais da CBF, é reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros em atividade e possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol.

Não há, em todo o seu histórico, qualquer elemento que o desabone ou que sustente qualquer tipo de suspeita.

A CBF refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade de Raphael Claus. Trata-se de um profissional exemplar, cuja carreira é amplamente respaldada por avaliações técnicas, desempenho consistente e confiança das principais competições nacionais e internacionais.

A CBF reafirma seu compromisso com a verdade, com a transparência e com a defesa intransigente de seus profissionais.