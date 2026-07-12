CBF promete 'mais estabilidade e planejamento' para Copa de 2030
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma semana após eliminação da seleção canarinho na Copa, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou um vídeo nas redes sociais no qual projeta um "novo ciclo" para a equipe. O Brasil foi derrotado nas oitavas pela Noruega, por 2 a 1, no último domingo (5).
"Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida", escreveu a CBF na publicação.
O material reúne cenas de uma televisão que transmitia o mata-mata em chamas. Na sequência, aparecem torcedores brasileiros com expressões de preocupação. Alguns, até choram. O vídeo é acompanhado pela locução de um narrador.
"Desistir nunca foi coisa de brasileiro, muito menos abaixar a cabeça. Mas também não dá para esquecer esta derrota, porque ela vai nos levar para onde queremos chegar", diz.
A voz afirma que jamais esquecerá da torcida no estádio, no Brasil e no mundo. "Então, vamos guardar esta data: 5 de julho de 2026, o dia em que começa a nossa próxima jornada."
A CBF, que teve quatro técnicos desde o Mundial de 2022, realizado no Catar -Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti-, menciona "mais estabilidade, mais planejamento e muito mais trabalho duro" no ciclo até a próxima Copa, que acontece em 2030.
"E daqui a 4 anos, minha amiga, meu amigo, se prepare, porque estaremos ainda mais fortes para buscar essa sexta estrela. Pode acreditar."
Imagens de jogadores como Rayan, Endrick, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Raphinha, além de Ancelotti, aparecem nos últimos segundos da produção. O treinador italiano tem contrato assinado até 2030.
Nas redes sociais, torcedores da seleção criticaram a CBF.