CBF defende árbitro Raphael Claus, chamado de 'suspeito' por Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou uma nota, nesta segunda-feira (6), em defesa do árbitro Raphael Claus após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que o brasileiro é suspeito.

Na declaração, a CBF afirma que Claus é "reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros em atividade e possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol", reiterando que refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade do brasileiro.

Claus expulsou, após revisão do VAR, o atacante Folarin Balogun, dos EUA, na partida contra a Bósnia-Herzegovina, pela fase de 32 da Copa do Mundo, na última quarta-feira (1º), que posteriormente teve suspensão automática anulada pela Fifa.

Nesta segunda-feira (6), além de admitir que pediu a revisão do cartão vermelho a Gianni Infantino, presidente da Fifa, Trump atacou o árbitro brasileiro.

"Esse árbitro é um tanto suspeito se você verificar o passado dele. Não quero dizer isso, pois não gosto de criar polêmica, mas é muito suspeito", disse o presidente americano.

Veja a nota completa, divulgada pelo Globo Esporte, abaixo:

Raphael Claus integra o quadro de árbitros profissionais da CBF, é reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros em atividade e possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol.

Não há, em todo o seu histórico, qualquer elemento que o desabone ou que sustente qualquer tipo de suspeita.

A CBF refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade de Raphael Claus. Trata-se de um profissional exemplar, cuja carreira é amplamente respaldada por avaliações técnicas, desempenho consistente e confiança das principais competições nacionais e internacionais.

A CBF reafirma seu compromisso com a verdade, com a transparência e com a defesa intransigente de seus profissionais.