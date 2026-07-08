CazéTV tem mais do que o dobro do engajamento de Globo e ge TV juntas nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio à disputa por audiência com a Globo, a CazéTV lidera os índices de engajamento nas redes sociais durante a Copa do Mundo, segundo relatório divulgado pela Comscore, empresa de análise de audiência digital.

Do início às oitavas de final do torneio, as contas do canal da Livemode acumularam 153 milhões de interações -a soma de curtidas, comentários, compartilhamentos e outras métricas- nas redes sociais em postagens sobre o Mundial.

Ao mesmo tempo, as contas da TV Globo e da ge TV conseguiram 33 milhões e 32 milhões de interações, respectivamente, em publicações sobre a Copa. Juntas, as duas têm 65 milhões e não chegam à metade (76,5 milhões) dos números da CazéTV.

O relatório não apresenta o alcance de cada veículo --ou seja, o "total da audiência". Ainda assim, esses números de engajamento podem dar uma noção do tamanho do público, ou ao menos de quanto ele interage com cada marca.

No ranking, o veículo mais próximo à CazéTV é a TNT Sports, que não detém os direitos de transmissão das partidas, mas acumula 101 milhões de interações, o triplo do que Globo e ge TV, terceira e quarta colocadas, têm individualmente. O top 5 é fechado pela ESPN, com 29 milhões de interações nas redes.

Cabe pontuar que CazéTV e TNT publicaram muito mais conteúdo que a concorrência, segundo a Comscore. Ambas chegaram ao patamar de 900 postagens no período, enquanto TV Globo, ge TV e ESPN não passaram de 350. Abaixo, os números dos cinco veículos com maior engajamento nas redes sociais durante a Copa:

1. CazéTV - 153 milhões de interações em 954 publicações (média de 160 mil interações por post)

2. TNT Sports - 101 milhões de interações em 942 publicações (média de 107 mil interações por post)

3. TV Globo - 33 milhões de interações em 291 publicações (média de 113 mil interações por post)

4. ge tv - 32 milhões de interações em 349 publicações (média de 92 mil interações por post)

5. ESPN BR - 29 milhões de interações em 309 publicações (média de 94 mil interações por post)

Ainda conforme o relatório da Comscore, foram registradas 5,4 bilhões de visualizações em vídeos na internet sobre a Copa do Mundo entre 11 de junho e 4 de julho. Destas, mais da metade (2,8 bilhões) são da CazéTV, cujo canal no YouTube cresceu de 27 milhões para 38 milhões de inscritos no período, em alta de 38%.