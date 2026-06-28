CazéTV, Globo e SBT: saiba onde assistir aos jogos da 2ª fase da Copa
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 2ª fase da Copa do Mundo começa neste domingo (28), com África do Sul x Canadá se enfrentando às 16h, com transmissão da Cazé TV. Amanhã, Globo, Sportv, SBT e NSports entram no mata-mata com a transmissão de Brasil x Japão, às 14h.
Jogo de abertura do mata-mata será exclusivo da Cazé. África do Sul x Canadá será transmitido apenas no canal de streaming. O SBT chegou a anunciar durante a semana a transmissão da partida, mas, no final, o jogo ficará sem TV aberta.
Nesta fase, os jogos de Portugal, França e Inglaterra serão da Cazé. Depois de ter os três jogos transmitidos em TV aberta na 1ª fase, a seleção inglesa terá seu confronto contra a RD Congo, exclusivo do streaming, assim como Portugal x Croácia e França x Suécia.
A CazéTV é a única que tem o direito de transmissão de 100% dos jogos da Copa do Mundo. Globo e SBT têm uma parcela menor de partidas compradas para incluírem em suas grades.
Com exceção deste domingo, todos os dias terão pelo menos um jogo em TV aberta. Globo e SBT passam a transmitir a segunda fase a partir de Brasil x Japão, sendo que, logo depois da seleção brasileira, os dois ainda transmitem Alemanha x Paraguai. Essa é a primeira vez na Copa que o SBT transmitirá dois jogos no mesmo dia.
2ª fase termina na próxima sexta (3). O último jogo desta fase do mata-mata será Colômbia x Gana, sexta, às 22h30, com transmissão exclusiva da Cazé TV.
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ONDE ASSISTIR CADA JOGO?
Domingo (28/6)
16h - África do Sul x Canadá - Cazé TV
Segunda (29/6)
14h - Brasil x Japão - Cazé TV, GE TV, Globo, NSports, SBT e Sportv
17h30 - Alemanha x Paraguai - Cazé TV, GE TV, Globo, NSports, SBT e Sportv
22h - Holanda x Marrocos - Cazé TV
Terça (30/6)
14h - Costa do Marfim x Noruega - Cazé TV, GE TV, Globo, NSports, SBT e Sportv
18h - França x Suécia - Cazé TV
22h - México x Equador - Cazé TV, Globo e Sportv
Quarta (1/7)
13h - Inglaterra x RD Congo - Cazé TV
17h - Bélgica x Senegal - Cazé TV, GE TV, Globo, NSports, SBT e Sportv
21h - EUA x Bósnia - Cazé TV
Quinta (2/7)
16h - Espanha x Áustria - Cazé TV, GE TV, Globo, NSports, SBT e Sportv
20h - Portugal x Croácia - Cazé TV
Sexta (3/7)
00h - Suíça x Argélia - Cazé TV
15h - Austrália x Egito - Cazé TV, Globo, Sportv
19h - Argentina x Cabo Verde - Cazé TV, GE TV, Globo, NSports, SBT e Sportv
22h30 - Colômbia x Gana - Cazé TV