CazéTV, Globo e SBT: saiba onde assistir aos jogos da 2ª fase da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A 2ª fase da Copa do Mundo começa neste domingo (28), com África do Sul x Canadá se enfrentando às 16h, com transmissão da Cazé TV. Amanhã, Globo, Sportv, SBT e NSports entram no mata-mata com a transmissão de Brasil x Japão, às 14h.

Jogo de abertura do mata-mata será exclusivo da Cazé. África do Sul x Canadá será transmitido apenas no canal de streaming. O SBT chegou a anunciar durante a semana a transmissão da partida, mas, no final, o jogo ficará sem TV aberta.

Nesta fase, os jogos de Portugal, França e Inglaterra serão da Cazé. Depois de ter os três jogos transmitidos em TV aberta na 1ª fase, a seleção inglesa terá seu confronto contra a RD Congo, exclusivo do streaming, assim como Portugal x Croácia e França x Suécia.

A CazéTV é a única que tem o direito de transmissão de 100% dos jogos da Copa do Mundo. Globo e SBT têm uma parcela menor de partidas compradas para incluírem em suas grades.

Com exceção deste domingo, todos os dias terão pelo menos um jogo em TV aberta. Globo e SBT passam a transmitir a segunda fase a partir de Brasil x Japão, sendo que, logo depois da seleção brasileira, os dois ainda transmitem Alemanha x Paraguai. Essa é a primeira vez na Copa que o SBT transmitirá dois jogos no mesmo dia.

2ª fase termina na próxima sexta (3). O último jogo desta fase do mata-mata será Colômbia x Gana, sexta, às 22h30, com transmissão exclusiva da Cazé TV.

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ONDE ASSISTIR CADA JOGO?

Domingo (28/6)

16h - África do Sul x Canadá - Cazé TV

Segunda (29/6)

14h - Brasil x Japão - Cazé TV, GE TV, Globo, NSports, SBT e Sportv

17h30 - Alemanha x Paraguai - Cazé TV, GE TV, Globo, NSports, SBT e Sportv

22h - Holanda x Marrocos - Cazé TV

Terça (30/6)

14h - Costa do Marfim x Noruega - Cazé TV, GE TV, Globo, NSports, SBT e Sportv

18h - França x Suécia - Cazé TV

22h - México x Equador - Cazé TV, Globo e Sportv

Quarta (1/7)

13h - Inglaterra x RD Congo - Cazé TV

17h - Bélgica x Senegal - Cazé TV, GE TV, Globo, NSports, SBT e Sportv

21h - EUA x Bósnia - Cazé TV

Quinta (2/7)

16h - Espanha x Áustria - Cazé TV, GE TV, Globo, NSports, SBT e Sportv

20h - Portugal x Croácia - Cazé TV

Sexta (3/7)

00h - Suíça x Argélia - Cazé TV

15h - Austrália x Egito - Cazé TV, Globo, Sportv

19h - Argentina x Cabo Verde - Cazé TV, GE TV, Globo, NSports, SBT e Sportv

22h30 - Colômbia x Gana - Cazé TV