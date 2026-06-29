Casemiro tranquiliza após substituição contra o Japão

SÃO PAULO, SP E HOUSTON, EUA (FOLHAPRESS) - O volante da seleção brasileira Casemiro disse ter sentido apenas uma cãibra durante a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29). O jogador foi substituído por Fabinho no fim do segundo tempo após sentir dores na coxa.

"Estava com um pouquinho de dor no adutor. Tive uma cãibra ali, mas não é nada de mais", disse.

O volante de 34 anos viveu altos e baixos contra o Japão e acabou eleito o melhor jogador da partida no estádio de Houston.

Recebeu cartão amarelo aos 14 minutos do primeiro tempo, após cometer falta na entrada da área brasileira, e não conseguiu acompanhar a velocidade de Kaishu Sano na jogada do gol japonês, ainda na etapa inicial.

No segundo tempo, porém, se redimiu. Após cruzamento de Gabriel Magalhães, apareceu nas costas da defesa japonesa para cabecear e empatar a partida.

Para o volante, o jogo exigiu força mental da seleção brasileira.

"A equipe está de parabéns, sobretudo pela tranquilidade e pela calma que tivemos. Eu sabia que a oportunidade ia chegar", afirmou em entrevista após a partida.

"Quando eu falo em tranquilidade, é justamente essa paciência com a bola. Rodar de um lado para o outro, tentar fazer eles [jogadores da seleção japonesa] se movimentarem, fazer a linha defensiva deles sair do lugar."

Casemiro também destacou a importância dos jogadores que saem do banco de reservas.

"Gosto de valorizar o grupo, principalmente os jogadores que entram durante a partida. Hoje foram o Endrick e o Martinelli. Todos entraram bem. Depois veio o Fabinho também. Isso é o mais importante: quando um jogador sai, outro entra e o nível continua alto", disse.

O Brasil saiu atrás do placar no primeiro tempo após Sano acertar um belo chute de fora da área, no canto do goleiro Alisson.

Na etapa final, Casemiro empatou de cabeça, e Gabriel Martinelli, que entrou no lugar de Matheus Cunha, marcou o gol da virada nos acréscimos.

A seleção brasileira aguarda agora o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, nesta terça-feira (30), às 14h.

O Brasil volta a campo no domingo (5), às 17h, para enfrentar a equipe classificada.