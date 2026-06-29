Casemiro revela câimbra durante jogo contra o Japão, mas diz não ser 'nada demais'

HOUSTON, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - A virada da seleção brasileira contra o Japão teve Casemiro como grande protagonista. Responsável pelo gol de empate, o volante saiu com um desconforto muscular, mas acalmou a situação após o jogo.

"Estou bem, estava com dor no adutor. Acho que tive um pouco de câibra no adutor, mas acho que não é nada demais", disse Casemiro, na zona mista.

Ele ficou em campo praticamente todo o jogo contra o Japão e foi substituído já no final. A troca por Fabinho aconteceu instantes antes da virada brasileira, em gol decisivo de Gabriel Martinelli.

A forma como o volante deixou o campo levantou preocupações, mas Casemiro fez questão de acalmar a situação na zona mista. Assim, o jogador deve estar disponível para a sequência do Brasil na Copa do Mundo. A seleção encara na próxima fase o vencedor de Noruega x Costa do Marfim.

DENTRO DE CAMPO

Protagonista do jogo, Casemiro foi o autor do gol de empate da seleção brasileira, após estar envolvido no tento japonês. No segundo tempo, aos 11 minutos, o volante aproveitou o jogo aéreo para igualar o placar.

"Todo mérito do Gabi, que colocou a bola perfeita para eu cabecear. Quando se marca, marcam todos, e quando se sofre, sofrem todos", declarou o jogador.

Após o jogo, o volante destacou a paciência da equipe para encontrar espaço na defesa do Japão e conseguir a virada: "A equipe está de parabéns por esse aspecto mental, essa tranquilidade e calma que tivemos, sabíamos que a oportunidade ia chegar. Para nós também existe nervosismo. Quando eu falo tranquilidade é a paciência de rodar a bola e tentar fazer eles movimentarem, mas dentro de campo é um turbilhão de emoções".