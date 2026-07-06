Casemiro chora após pergunta de Fernanda Gentil sobre crianças que sonham com a Copa; assista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação precoce da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 teve um dos momentos mais emocionantes fora das quatro linhas. Horas depois da derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final, o volante Casemiro não conseguiu conter as lágrimas ao ser entrevistado por Fernanda Gentil, da

O jogador se emocionou ao ouvir uma pergunta sobre o significado da derrota para milhões de crianças brasileiras que sonham em um dia vestir a camisa amarelinha.

Antes de fazer a pergunta, Fernanda destacou que, apesar da frustração vivida por jogadores e profissionais da imprensa, a vida de todos eles seguiria normalmente nos meses seguintes. Segundo a jornalista, a realidade é diferente para muitas crianças do país, que depositam no futebol uma esperança de transformação.

Ela lembrou que o próprio Casemiro, assim como Vinicius Junior, cresceu vendo ídolos perderem Copas do Mundo, mas encontrou forças para seguir acreditando no sonho de se tornar jogador profissional.

"Para muitas delas, como Casemiros lá atrás, como Vinicius Juniors lá atrás, quando vocês também viam Rivaldos, Ronaldos perdendo e sendo eliminados de uma Copa, acabava ali a esperança. E você, por algum motivo, seguiu. O que você diz para essas crianças agora?", perguntou a apresentadora.

Diante da dificuldade do volante em responder, ela ainda insistiu: "Falei que iria ser difícil, mas tira alguma coisa daí, cara, porque elas estão vendo."

Visivelmente abalado, Casemiro demorou alguns segundos para conseguir falar. Entre lágrimas, pediu desculpas e afirmou que disputar uma Copa do Mundo continua sendo o maior sonho de qualquer jogador brasileiro. "Me desculpa. É difícil achar palavras nesses momentos, porque é um sonho. Quando você tem o sonho de jogar futebol, é o sonho de qualquer brasileiro ganhar uma Copa do Mundo. Tive a terceira oportunidade. Sou um privilegiado."

O volante também reconheceu a frustração da torcida. "A gente sabe que acaba desapontando milhares, mas a vida segue. Só quero estar com a minha família, com os meus filhos, porque é difícil. Desculpa", disse, sem conseguir conter o choro.

A Seleção Brasileira foi derrotada por 2 a 1 pela Noruega nesse domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e deu adeus ao sonho do hexacampeonato ainda nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.