Cartões são zerados, e Brasil vai para a 2ª fase da Copa sem suspensões

BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira ainda não sabe qual será seu rival na segunda fase da Copa do Mundo, mas já tem uma certeza: chegará ao duelo, às 14h (horário de Brasília) da segunda-feira sem desfalques por suspensão.

No Mundial, dois cartões amarelos tiram um jogador da partida seguinte. Só que a contagem volta para 0 em dois momentos: após a fase de grupos e as quartas de final. Nenhum jogador da seleção brasileira foi advertido duas vezes nas três partidas iniciais.

O assunto era prioridade do técnico Carlo Ancelotti, que não queria perder jogadores para o primeiro jogo da fase eliminatória. Os cartões foram critério para substituições durante a fase de grupos, mas o técnico não evitou escalar Douglas Santos e Casemiro contra a Escócia.

Na estreia contra Marrocos, Casemiro e Ibañez foram advertidos no primeiro tempo, e não voltaram do intervalo. No duelo contra a Escócia, Casemiro e Douglas Santos advertido diante do Haiti deixaram o campo na reta final. Fabinho e Alex Sandro foram a campo na reta final da partida.

A preocupação de Ancelotti se justifica: nas últimas Copas do Mundo, a seleção brasileira sofreu quando teve jogadores suspensos.

Em 2014, Thiago Silva levou um cartão amarelo contra a Colômbia e ficou fora da fatídica semifinal contra a Alemanha. Em 2018, Casemiro estava suspenso diante da Bélgica, e o substituto, Fernandinho, não foi bem.

Sem as suspensões, aumentam as chances de Ancelotti enfim poder repetir uma escalação, algo que ainda não conseguiu fazer desde que assumiu o cargo. Com a volta de Neymar, o único desfalque por questões físicas passa a ser Raphinha, que teve uma recaída da lesão no músculo posterior da coxa direita.

A seleção brasileira volta a jogar na segunda-feira, às 14h (horário de Brasília), já pela primeira fase eliminatória. O rival será o segundo colocado do Grupo F Holanda, Japão e Suécia são as possibilidades. A definição acontecerá nesta quinta-feira às 20h.