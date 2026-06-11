Carrillo, do Corinthians, vê abertura da Copa: 'Se usasse verde, tava f*'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - André Carrillo, meio-campista do Corinthians, foi ao estádio Azteca para acompanhar México e África do Sul, pela abertura da Copa do Mundo.

O peruano fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais diretamente das arquibancadas do Estádio Azteca, antes do apito inicial do primeiro jogo do mundial.

De camisa branca, Carrillo brincou com as interações no chat dizendo que não estava vestido com a camisa verde do México, em alusão à rivalidade entre Corinthians e Palmeiras.

"Os corintianos iriam me matar se eu usasse a camisa verde. Eu tava f*", disse Carillo, durante live antes de México x África do Sul.

Carrillo aproveita o período de férias concedido pelo Corinthians durante a pausa no calendário nacional. O Timão foi o clube da Série A que deu o maior período de descanso aos jogadores: 25 dias. O elenco só volta a se reapresentar no CT Joaquim Grava em 25 de junho.

A tendência é que o Campeonato Brasileiro seja retomado apenas na última semana de julho. A 19ª rodada está prevista para o dia 22, embora algumas partidas possam ser remarcadas em função dos compromissos de clubes brasileiros em competições continentais.