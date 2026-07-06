Carrasco brasileiro, Haaland é mais letal do que Messi e Mbappé na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A briga pela artilharia da Copa do Mundo de 2026 está acirrada pegando fogo com três jogadores empatados, mas um detalhe das estatísticas mostra as diferenças entre os principais goleadores do planeta. Erling Haaland, Kylian Mbappé e Lionel Messi dividem o topo da lista de marcadores do Mundial, todos com sete gols anotados, mas o centroavante norueguês tem se mostrado mais letal do que seus concorrentes.

Para alcançar a marca de sete gols, Haaland precisou de menos finalizações do que as estrelas da França e da Argentina, segundo dados do SofaScore. Enquanto Messi balançou as redes com uma média de 6 arremates na Copa e Mbappé aparece logo atrás com 5,2 por jogo, o camisa 9 da Noruega conclui somente 4,5 vezes por partida para ter o mesmo desempenho individual dos rivais.

"Se tenho uma ou duas chances durante a partida, elas geralmente terminam em gol. Não sei como faço isso, mas é assim. O segredo é manter a concentração", disse Haaland.

Na Copa, Haaland e Messi somam os mesmos quatro jogos, embora a Noruega já tenha disputado as oitavas de final e a Argentina ainda não. Isso porque o centroavante norueguês foi poupado e ficou de fora da última rodada da fase de grupos, contra a França, enquanto o camisa 10 da atual campeã mundial disputou todas as partidas até aqui, mesmo saindo do banco no duelo contra a Jordânia. Já Mbappé soma cinco apresentações na competição.

CARRASCO DO BRASIL

A maior prova dessa eficiência cirúrgica de Haaland aconteceu justamente neste domingo (5) nas oitavas de final diante do Brasil. Na vitória norueguesa que eliminou a seleção brasileira, o centroavante precisou de quatro finalizações ao longo de todo o jogo para marcar dois gols. Dessas tentativas, três foram no alvo da meta defendida pelo goleiro Alisson  um aproveitamento digno de uma grande estrela que acabou custando o sonho do hexacampeonato brasileiro.

TORCIDA CONTRA MESSI

Decisivos para Noruega e França ingressarem no grupo dos oito melhores do mundo, Haaland e Mbappé terão de ficar na torcida na sequência das oitavas de final. A Argentina entrará em campo nesta etapa da Copa contra o Egito, nesta terça-feira (7), em Atlanta, com a oportunidade de Messi recuperar a liderança isolada da artilharia do torneio.