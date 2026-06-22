Capitão do Irã exalta recepção do México na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos capitães da seleção do Irã, o atacante Alireza Jahanbakhsh exaltou o carinho que a delegação recebeu desde que chegou ao México para disputar a Copa do Mundo. A declaração foi dada neste domingo (21), após o empate por 0 a 0 com a Bélgica, em jogo disputados nos Estados Unidos.

O atleta destacou a forte conexão criada com os torcedores locais. "Nós amamos o povo mexicano, acho que todos na delegação têm o mesmo sentimento. É inacreditável o quão bem-vindos fomos lá, a hospitalidade é incrível e acho que há um sentimento profundo entre os jogadores e o povo mexicano. Eu gostaria de dizer 'muchas gracias", afirmou o atacante na zona mista.

"Desde que chegamos lá, em Tijuana, nós seguimos ouvindo: 'Irã, hermano, já é mexicano'. Isso mostra o suficiente, onde vamos, escutamos isso. Isso mostra o tanto de amor que eles transmitem para nós e torna tudo mais fácil. Acho que todos nós nos sentimos tipo em casa", disse Alireza na zona mista.

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IRÃ NA COPA

Inicialmente, o Irã não ficaria hospedado em Tijuana, no México. Após o sorteio da fase de grupos, a Federação Iraniana de Futebol havia definido que a seleção se concentraria em Tucson, no Arizona (EUA). Entretanto, o conflito com os Estados Unidos e a demora para a emissão de vistos mudaram os planos.

A delegação iraniana desembarcou no México no dia 7 de junho. A seleção foi recebida por torcedores no aeroporto e teve carinho dos mexicanos.

O Irã fica hospedado no México, mas faz todos os seus jogos na fase de grupos nos Estados Unidos. As partidas contra Nova Zelândia (2 a 2) e Bélgica (0 a 0) foram realizadas em Los Angeles, e o duelo frente ao Egito será disputado em Seattle, no próximo sábado, às 0h (de Brasília)..

A seleção asiática tem chances de se classificar para o mata-mata. O Irã é o segundo colocado do Grupo G, com dois pontos. Uma vitória na última rodada já garante a equipe na segunda fase da Copa do Mundo, feito que seria inédito na história.