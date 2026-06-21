Capitão da Escócia pede que seleção 'mostre personalidade' contra o Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Entrar no jogo contra o Brasil para se defender não está nos planos de John McGinn. O capitão da Escócia acredita que a seleção precisa "dar o seu melhor" e, mais que isso, "mostrar personalidade" para sair com a vitória na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

McGinn defendeu que a Escócia não tenha medo da seleção brasileira. O meio-campista do Aston Villa-ING falou à imprensa após a derrota para o Marrocos e se mostrou orgulhoso com o esforço da equipe para reverter o placar. "Precisamos começar a mostrar mais da nossa personalidade, mas temos que nos orgulhar da forma como reagimos", disse, indicando o caminho a ser seguido no próximo jogo.

Time europeu tem noção do tamanho do desafio diante do Brasil. A seleção escocesa chega à última rodada da primeira fase na terceira posição do Grupo C, com três pontos, e vai entrar no confronto com a convicção de que uma derrota não serve aos planos. "Sabemos o que precisamos fazer e estamos animados", declarou McGinn.

O Brasil é uma nação famosa no futebol, repleta de jogadores que atuam em alto nível. Por isso, teremos que estar no nosso melhor para conseguir algo deste jogo, mas estamos animados com o desafio. John McGinn, capitão da Escócia, em entrevista coletiva

Brasil e Escócia se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília). A seleção brasileira precisa de um empate para garantir a vaga no mata-mata do Mundial. Já para os escoceses, o empate mantém a equipe em terceiro, com possibilidades remotas de classificação à próxima fase.