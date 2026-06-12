Canadá recebe 2ª abertura da Copa, correta e sem muita empolgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com todo o gramado coberto por um tapete vermelho, decorado com uma imensa bola dourada no meio, o Estádio de Toronto recebeu a segunda cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026.

Aliás, no Mundial com fase 16 avos de final, nada como a festa 2/3 de abertura.

Como aconteceu no dia anterior, na abertura da Cidade do México, a parte inicial do evento teve pouco mais que 15 minutos, digno de um show do intervalo. No entanto, em um estádio longe de estar lotado, os canadenses reforçaram elementos de sua história, representados pelos povos indígenas do país e adereços marítimos.

Na parte musical, o principal nome divulgado, de Alanis Morissette, não apareceu ("isn't it ironic", cantaria alguém) -a roqueira de Ottawa estava reservada apenas para a segunda parte do cerimonial, com a entrada das equipes em campo, quando cantaria o hino canadense.

Mas não faltaram artistas locais, começando com William Prince e a cantora Alessia Cara -trajando um estiloso agasalho vermelho da marca concorrente a da fabricante do uniforme da seleção canadense.

Em seguida, também deram as caras Jessie Reyez, Nora Fatehi, o DJ bengalês Sanjoy, o francês Vegedream a cantora palestina Elyanna.

Durante a apresentação, a bola dourada se erguia, revelando a forma da taça oficial da Copa.

Após um breve intervalo, quando faltavam 15 minutos para o início do jogo, o ator Will Arnett (nascido em Toronto), conhecido pelo recente filme "Isso Ainda Está de Pé?" e pela voz de Batman em "Lego Batman: O Filme", convocou as 48 bandeiras a entrarem no estádio, no melhor estilo olímpico.

Michael Bublé entrou então para cantar "Bing it On Home To Me". Pouco depois, os 26 jogadores das duas seleções chegaram ao gramado, com dois grandes bandeirões. E, finalmente, Alanis Morissette cantou o hino "O Canada".

Sem Shakira e a empolgação da torcida mexicana, a festa foi tão correta quanto os famosos desfiles campeões da Imperatriz Leopoldinense, mas, como eles, não levantou os presentes na passarela da bola -exceção a Bublé e Alanis, que conseguiram animar a galera.

Para a Copa, o Estádio de Toronto teve sua capacidade ligeiramente reduzida de 45 mil para exatos 43.036 lugares.

Ao todo, o estádio vai receber 6 dos 13 jogos da Copa que acontecerão no Canadá, incluindo a estreia da seleção da casa diante da Bósnia e Herzegovina -os outros 7 serão em Vancouver. Qatar e Suíça completam o Grupo B.