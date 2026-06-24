Canadá e Suíça disputam liderança do Grupo B, com Qatar e Bósnia na lanterna dos afogados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de dois empates magros na primeira rodada e duas goleadas na segunda, o Grupo B, de Canadá, Qatar, Bósnia e Herzegovina e Suíça, dá seu último suspiro na Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (24).

Anfitrião, o Canadá volta às 16h, contra a Suíça, em confronto direto pela liderança do grupo (os dois times estão empatados com 4 pontos, mas os canadenses têm saldo de 6 gols).

No mesmo dia e horário, o Qatar, que continua sem vencer em Copas, enfrenta a Bósnia e Herzegovina.

Os quatro integrantes do Grupo B iniciaram a Copa empatados com um ponto.

Na primeira rodada, o equilíbrio foi construído pelos empates por 1 a 1 entre Canadá e Bósnia e entre Qatar e Suíça.

Os placares pareciam confirmar os prognósticos de grupo mais fraco da Copa de 2026, mas na rodada seguinte vieram duas goleadas.

A seleção canadense conquistou sua primeira vitória na história das Copas ao superar o Qatar por 6 a 0, em Vancouver, enquanto a Suíça fez 4 a 1 na Bósnia e Herzegovina e alcançou sua primeira vitória nesta edição do torneio, em Los Angeles.

Contra o Canadá, o treinador suíço Murat Yakin pode promover a titulares os reservas Rubén Vargas e Johan Manzambi, que marcaram 3 dos 4 gols contra a Bósnia.

No lado dos anfitriões, a esperança está novamente nos pés de Jonathan David, atacante da Juventus que marcou um hat-trick contra o Qatar.

Aos goleados Bósnia e Qatar, resta buscar uma vitória consistente para ter alguma chance de ficar entre os oito melhores terceiros colocados, que se classificam para a próxima fase.

A Bósnia tem um desfalque, o zagueiro Tarik Muharemović, expulso no 4 a 1 contra a Suíça. O Qatar, dois: o meia Assim Madibo e o defensor Homam Ahmed, que levaram cartão vermelho no 6 a 0 imposto pelo Canadá.

Anfitrião da Copa de 2022, o Qatar disputa seu segundo Mundial. Na edição em que foi sede, ficou na lanterna do grupo que tinha Holanda, Senegal e Equador.

A Bósnia, que participou da edição de 2014, também está em sua segunda Copa. Sua única vitória foi contra o Irã, por 3 a 1, na fase de grupos no Brasil.