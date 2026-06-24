Canadá avança ao mata-mata pela 1ª vez, e Suíça se classifica na liderança do grupo B na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) O Grupo B abriu a terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, nesta quarta (24), e terminou com Suíça e Canadá avançando ao mata-mata. Os canadenses se juntam aos coanfitriões do torneio, México e Estados Unidos, também classificados à próxima frase, e vai disputar seu primeiro mata-mata em Copas.

As duas partidas da chave foram disputadas simultaneamente. A Suíça venceu o Canadá por 2 a 1 e conquistou a liderança da chave. Já a Bósnia e Herzegovina venceu o Qatar por 3 a 1, o que não foi suficiente para tirar o segundo lugar dos anfitriões.

Bósnia e Herzegovina terminou a chave em terceiro, e espera agora a definição de todos os grupos para descobrir se avança entre os oito melhores terceiros colocados, o que não é improvável dado que terminou a fase de grupos com quatro pontos. O Qatar, por sua vez, encerra sua participação na Copa.

RELEMBRE COMO FOI O GRUPO B

As quatro seleções estrearam com a mesma pontuação: um ponto cada. Na primeira etapa, os jogos entre Canadá e Bósnia e Qatar e Suíça terminaram no 1 a 1.

Na segunda fase, a seleção canadense conquistou sua primeira vitória na história das Copas ao golear o Qatar por 6 a 0, em Vancouver. A Suíça fez 4 a 1 na Bósnia e Herzegovina, em Los Angeles. Os reservas Rubén Vargas e Johan Manzambi, que marcaram 3 dos 4 gols contra a Bósnia.

Avançam para o mata-mata os dois primeiros lugares de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados considerando todas as 12 chaves do torneio. México, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, França, Noruega e Colômbia também já estão classificados para a próxima etapa.

Assim como o Qatar, Haiti, Turquia, Tunísia e Panamá estão eliminados.